Facebook | presto su Messenger la cancellazione dei messaggi come su WhatsApp

WhatsApp potrebbe presto essere usato per recuperare l’account Facebook : WhatsApp e Facebook potrebbe ro risultare molto più connessi in un prossimo futuro grazie all'introduzione di una funzione di recupero dell'account del social network. L'articolo WhatsApp potrebbe presto essere usato per recuperare l’account Facebook proviene da TuttoAndroid.

Facebook Watch sarà presto disponibile in tutto il mondo - : Dopo un anno dal lancio negli Stati Uniti, la piattaforma di streaming online è arrivata anche in Asia e Australia. Il debutto in Europa è previsto per settembre 2018