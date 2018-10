F1 | Verstappen | «Non sono d' accordo con l' estensione delle qualifiche»

F1 - Verstappen : «Qualifiche più lunghe? Non è una buona idea» : ROMA - Aggiungere un'ulteriore sessione finale alle qualifiche, alla quale arriverebbero solo otto piloti, è un'idea che non convince Max Verstappen. Secondo il driver della Red Bull una eventuale 'Q4'...

F1 – Contatto Vettel-Verstappen : il ferrarista non vuole cadere nelle ‘trappole mediatiche’ - ecco le intenzioni di Seb : Sebastian Vettel non vuole cadere nella trappola dei media: il tedesco della Ferrari pronto a parlare in privato con Verstappen di quanto accaduto ieri in pista a Suzuka Lewis Hamilton è ormai ad un passo dal titolo Mondiale: dopo la vittoria di ieri in Giappone, il britannico della Mercedes ha la vittoria in pugno. Domenica ancora una volta deludente per Sebastian Vettel, protagonista di una gara amara a Suzuka a causa di un Contatto con ...

Formula 1 - GP Giappone : Vettel : 'Verstappen Non mi ha lasciato spazio. Poi è stato un disastro' : Primo giro perfetto, poi il "disastro". Una parola utilizzata dallo stesso Sebastian Vettel dopo il GP del Giappone , in cui al via è passato dall'8° posto di partenza al 4°, per poi entrare in ...

Ferrari - la delusione di Vettel : "Un disastro. Verstappen Non mi ha lasciato spazio" : Le due facce del Gp del Giappone: Lewis Hamilton è l'immagine della felicità, la nona vittoria stagionale lo avvicina al titolo; Sebastian Vettel quella della delusione, il sesto errore di questo 2018 ...

Max Verstappen imbufalito - GP Giappone : “Stupida la penalità per il contatto con Raikkonen - Vettel non poteva sorpassarmi” : Max Verstappen è stato uno dei grandi protagonisti del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 che si è corso nella mattinata italiana sul mitico tracciato di Suzuka. Il pilota della Red Bull ha infatti avuto due contatti con le due Ferrari: quello contro Sebastian Vettel durante l’ottavo giro ha fatto discutere a lungo ma non ha generato penalità mentre quello con Kimi Raikkonen nelle battute iniziali gli ha procurato 5 secondi di ...

F1 Giappone - Verstappen : «Buon ritmo - Vettel non poteva superarmi» : SUZUKA - 'Il contatto con Vettel? In quella curva non poteva superarmi ed è stato un peccato che si sia girato in testacoda' . Lo ha evidenziato Max Verstappen al termine del Gp del Giappone, che ha ...

F1 - Pagelle GP Giappone 2018 : Hamilton non sbaglia mai - Bottas “in ufficio” - Vettel agrodolce - bene Verstappen - Raikkonen anonimo - Alonso desolante : Non passerà certo alla storia della Formula Uno il Gran Premio del Giappone 2018, ma diversi spunti li ha assolutamente regalati. Andiamo a vedere chi, oltre al quasi quinto campione del mondo Lewis Hamilton, si è meritato una buona pagella e chi, come Kimi Raikkonen, è stato rimandato. Pagelle GP Giappone 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 9: Vittoria disarmante. L’inglese domina a Suzuka dando la sensazione di non forzare mai. ...

F1 - Verstappen mette le cose in chiaro : “penalizzazione assurda - ecco perché non andavo sanzionato” : L’olandese non ha mandato giù la penalità subita per il contatto con Raikkonen, esprimendo il proprio pensiero sulla decisione dei commissari Ottimo terzo posto per Max Verstappen in Giappone, il pilota olandese difende la posizione al via e conquista l’obiettivo di giornata: finendo alle spalle delle due Mercedes. photo4/Lapresse Una gara complicata per l’olandese, penalizzato di cinque secondi per il contatto con ...

F1 - Vettel non ci sta : “il sorpasso su Verstappen? Era il punto giusto per farlo - non mi ha dato spazio” : Il pilota della Ferrari ha commentato il sesto posto ottenuto al termine del Gp di Suzuka, sottolineando come non ci sia una buona atmosfera a Maranello per via dei risultati Ennesimo week-end da dimenticare per la Ferrari, che non riesce nemmeno a Suzuka a impensierire le Mercedes. Il team di Brackley piazza la doppietta in Giappone, mentre il Cavallino non va oltre il quinto e il sesto posto con Raikkonen davanti a Vettel, costretto ad ...

F1 - Verstappen si preoccupa delle Ferrari : “non sarà facile tenerle dietro - ma voglio difendere il podio” : Il pilota olandese ha chiuso terzo le qualifiche del Gp del Giappone, sottolineando di voler difendere il podio in gara Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Giappone, finendo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Male le Ferrari, costrette a scontare gli errori di strategia costati il quarto posto a Kimi Raikkonen e il nono (diventato poi ottavo) a Sebastian Vettel. dietro le due ...

F1 – Verstappen durissimo in Giappone : “non sono per nulla soddisfatto” : Max Verstappen nero in volto dopo le Fp2 del Gp del Giappone: le parole dell’olandese della Red Bull E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: sulla pista di Suzuka è stato un incredibile Lewis Hamilton a chiudere in testa alla classifica dei tempi, seguito nelle Fp2 dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da e da Sebastian Vettel. E’ quella di Max Verstappen la miglior Red Bull nelle Fp2, ...

F1 - Verstappen su di giri dopo il quinto posto di Sochi : “non mi aspettavo questa super rimonta” : Il pilota olandese è tornato sulla prestazione fornita a Sochi, che gli ha permesso di chiudere al quinto posto dopo essere partito penultimo Una rimonta pazzesca, partita già dal primo giro e completata all’ottavo, con il quinto posto ottenuto alle spalle di Raikkonen. Gara da ricordare per Max Verstappen che, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, piazza una piccola impresa che aumenta la considerazione dell’olandese ...

F1 - Verstappen sorpreso : “non mi aspettavo questa competitività - un peccato aver dovuto cambiare le gomme” : Il pilota olandese ha parlato dopo il Gp di Russia, chiuso al quinto posto dopo essere partito dall’ultima fila Ottava vittoria stagionale, la settantesima in carriera, per Lewis Hamilton che vince il Gp di Russia facendo un passo avanti importante verso la conquista del titolo mondiale. photo4/Lapresse Il pilota della Mercedes precede sul traguardo il compagno di scuderia Valtteri Bottas e la Ferrari di Sebastian Vettel, che perde ...