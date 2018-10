F1 | Toto Wolf sfida la moglie in pista con un giro da cardiopalma VIDEO

F1 - Toto Wolff : “Il motore Ferrari resta un riferimento ma non ha fatto più la differenza” : Mondiale di Formula Uno 2018 andato in archivio? Sembrerebbe proprio di sì. Non ditelo però a Toto Wolff, direttore di Mercedes Motorsport, che, nonostante un Lewis Hamilton a +67 su Sebastian Vettel nella graduatoria riservata ai piloti e un vantaggio di 78 lunghezze in quella costruttori, non vuol mollare neanche di un centimetro la concentrazione. Sarà anche questa la mentalità vincente che ha consentito alle Frecce d’Argento di mettere ...

F1 – Il segreto del ‘mood Mercedes’ e gli ordini di scuderia : Toto Wolff senza filtri dopo Suzuka : Contento per la doppietta Mercedes a Suzuka, Toto Wolff ha spiegato che aria si respira nel team, chiarendo la posizione di Bottas in merito agli ordini di scuderia Anche nel gp di Suzuka è la Mercedes a farla da padrone. Hamilton trionfa sul tracciato giapponese, Valttery Bottas chiude in seconda posizione e firma una strepitosa doppietta per le Frecce d’Argento. Nel post gara, il direttore esecutivo della Mercedes, Toto Wolff, è ...

Russia : Toto Wolff spiega i motivi dell’ordine di squadra : Al termine del GP di Russia, vinto da Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas dopo l’eclatante e pubblico ordine di squadra dato dal muretto, il team principal della Mercedes Toto Wolff ha parlato della gara e dell’episodio specifico ai microfoni di Sky Sport. Ah, se vi fosse sfuggito il dettaglio, guardate bene […] L'articolo Russia: Toto Wolff spiega i motivi dell’ordine di squadra sembra essere ...

F1 - Toto Wolff esalta Hamilton : “fa cose mai viste prima - vi svelo la ricetta della sua grandezza” : Il team principal della Mercedes ha parlato delle prestazioni fornite da Lewis Hamilton, svelando la ricetta della sua grandezza Senza ombra di dubbio questo è il Mondiale migliore disputato da Lewis Hamilton nell’arco della sua carriera, considerando il fatto che la Mercedes non ha più quel netto vantaggio sulla Ferrari. photo4/Lapresse Proprio per questo motivo, sono i piloti a fare la differenza e, il team campione del mondo, può ...

Toto Wolff - GP Russia 2018 : “Meglio essere in vetta ma siamo motivati per fare il meglio possibile nelle restanti sei gare” : Non si può certo dire che sia un momento negativo per la Mercedes nel Mondiale di Formula Uno 2018. In vetta alla graduatoria dei piloti e dei costruttori, le Frecce d’Argento, a sei gare dal termine dal campionato, vogliono allungare la loro striscia vincente, dopo l’inaspettato trionfo di Singapore con Lewis Hamilton, su una pista che sulla carta avrebbe dovuto favorire la Ferrari. La W09 ha invece centrato il bersaglio grosso e ...

F1 – Toto - quante idee innovative! Wolff vuole la terza vettura : “sono favorevole - ecco perchè” : Toto Wolff e l’idea di ‘inserire’ la terza vetture nel campionato di F1: il parere del team principal Mercedes Toto Wolff non può che essere euforico e soddisfatto per il risultato conquistato ieri da Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gp di Singapore. Nonostante la concentrazione sulla gara di questo pomeriggio, il team principal Mercedes deve anche pensare a tantissimi altri dettagli, alcuni dei quali riguardano il ...

F1 - Toto Wolff e quelle picconate alla sua credibilità : “ordini di scuderia? Non mi piacciono e fanno male allo sport” : Il team principal della Mercedes continua a condannare gli ordini di scuderia nonostante i fatti di Monza Toto Wolff non vuole saperne di dire la verità, continuando a portare avanti la propria tesi che condanna gli ordini di scuderia. Photo by Miguel MEDINA / AFP Il team radio rivolto a Bottas durante il Gp di Monza sconfessa però chiaramente il team principal della Mercedes, apparso alquanto adirato davanti alle domande dei media subito ...

F1 - Toto Wolff : “In Belgio la Ferrari è stata la vettura migliore. A Monza sarà veloce e noi dovremo lottare” : Domani il weekend di Monza (Italia) prende finalmente il via. Si preannuncia una tre giorni molto intensa sul circuito brianzolo, sede del 14° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La sfida tra la Ferrari e la Mercedes riprenderà e nel clan di Maranello c’è fiducia dopo la vittoria di Spa (Belgio) che ha permesso a Sebastian Vettel di accorciare le distanze nei confronti di Lewis Hamilton (17 punti di distacco). Una prova di forza ...

F1 – Dalle condizioni di Niki Lauda al ‘muso lungo’ di Bottas a Budapest - Toto Wolff a 360° : “Ricciardo al posto di Valtteri? Ecco perchè no” : Dalle condizioni di salute di Niki Lauda al nuovo motore Mercedes: Toto Wolff schietto e sincero sul campionato mondiale di Formula Uno e non solo! Toto Wolff è in vacanza. Il team principal della Mercedes, approfittando della pausa estiva del campionato mondiale di Formula Uno, è in barca tra la Sardegna e la Corsica. L’inglese però viene raggiunto anche in mare da una telefonata di un giornalista di ‘Gazzetta dello ...

F1 – Lauda ricoverato - il messaggio di Toto Wolff : “sono sicuro che presto dirà a infermieri e medici che ne ha abbastanza di stare in ospedale” : Il messaggi di Toto Wolff per Niki Lauda: il team principal Mercedes scrive al presidente non esecutivo del team Niki Lauda, a pochi giorni dalla scomparsa di Sergio Marchionne, sta facendo allarmare tutto il mondo della F1. ricoverato in un primo momento per un virus intestinale, adesso si trova in condizioni preoccupanti in ospedale a Vienna a seguito di un trapianto di polmone. LaPresse/Photo4 Tutto il Circus prega per il presidente non ...