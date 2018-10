F1 | primo match point per Hamilton ad Austin | ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza

F3 Europea - Mick Schumacher fallisce il primo match point : Gara-1 ad Hockenheim va a Yu Zhou : Il pilota tedesco resta coinvolto in un incidente alla prima curva e non riesce a finire in zona punti, Ticktum chiude quinto e accorcia Non comincia benissimo il week-end di Hockenheim per Mick Schumacher, vicino a conquistare il titolo della F3 Europea. Il tedesco non riesce ad evitare la monoposto del compagno di squadra Marcus Armstrong al via, finendo in fondo al gruppo dopo la sostituzione di musetto e gomme. Nonostante la rimonta, ...

ATP Shanghai – Big match al primo turno : Coric ha la meglio su Wawrinka in rimonta : Borna Coric supera Stan Wawrinka nel grande match del primo turno di Shanghai: il tennista croato si impone al terzo set in rimonta Il primo turno dell’ATP di Shanghai regala subito una sfida interessante: Stan Wawrinka vs Borna Coric. Il 3 volte campione Slam, attualmente 69° del ranking mondiale maschile a causa di un lento ritorno dopo un problema al ginocchio, è stato sconfitto all’esordio dal talentino croato, dopo 2 ore di match. ...

Pallavolo – primo test match in Val Camonica contro l’Olanda per le Azzurre [GALLERY] : Nel Primo test match delle Azzurre in Val Camonica contro l’Olanda prevale l’equilibrio, ma il bel gioco dell’Italia alla fine ha la meglio Un Pala CBL festoso e stipato di tifosi ha accolto le ragazze di Davide Mazzanti, alle prese con il Primo dell’ultimo tris di amichevoli prima della partenza per i Mondiali 2018 in Giappone. contro le Orange, il ct marchigiano ha mandato in campo la formazione titolare con l’innesto ...

Riscatto Napoli - vittoria con la Fiorentina a 1.62. Ronaldo - arriva il primo gol : a 1.40 la rete al Sassuolo. Su Sisal Matchpoint si punta anche su come segnerà CR7 : Torna la serie A dopo la pausa per la Nazionale e, ad aprire la quarta giornata, ci pensano Inter e Parma. I nerazzurri puntano alla prima vittoria stagionale a San Siro, dopo aver ottenuto i primi 3 punti contro il Bologna solo nella terza giornata. Una partenza poco convincente quella degli uomini di Spalletti, che però sono nettamente favoriti nel match con i gialloblù, fermi a un punto in classifica. Gli esperti di Sisal Matchpoint ...

Rugby – All’Artemio Franchi il primo Cattolica test match tra Italia e Georgia : Italia contro Georgia: lanciato a Firenze il primo Cattolica test match Sarà lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze a tenere a battesimo sul suolo di casa la Nazionale Italiana Rugby di Conor O’Shea nella lunga stagione che porta alla Rugby World Cup giapponese del 2019. Sul prato che nel novembre 2016 vide gli Azzurri centrare una storica vittoria contro i due volte Campioni del Mondo del Sudafrica il XV di Conor O’Shea tornerà sabato 10 ...

Volley - Verso i Mondiali 2018 : l'Italia maschile al primo test match con la Cina : Proprio a cavallo tra le due gare verranno resi nomi i nomi dei 14 atleti che prenderanno poi parte ai Campionati del Mondo. A presentare il doppio impegno è Filippo Lanza: " E' arrivato finalmente ...

Volley – Verso i Mondiali 2018 : l’Italia maschile al primo test match con la Cina : Per la Nazionale maschile domenica il primo test match con la Cina La Nazionale Italiana continua così la sua marcia di avviCinamento all’evento sportivo tanto atteso dai fan della pallavolo e non solo. Gli oltre 70mila tagliandi venduti per assistere alle partite dei Mondiali rappresentano il miglior biglietto da visita per un evento prestigioso che torna nel nostro Paese a otto anni di distanza (2010 altra edizione maschile in Italia, ...

primo match del Lione a porte chiuse : Un match di Champions League da giocare a porte chiuse. E' questa la sanzione che l'Uefa ha inflitto al Lione per i problemi creati dalla sua tifoseria durante la scorsa Europa League per i canti ...

Dazn - dove le partite le immagini. Il primo big match della Serie A più cara della storia (per i tifosi) è un autogol : Fermo immagine inspiegabili, blackout quasi scientifici al momento del gol, palla che lascia la scia come nei primi videogiochi anni Novanta: benvenuti su Dazn, l’ultima frontiera del calcio in pay-tv. dove le partite non le vedi, le immagini. Ci hanno bombardato per settimane con annunci pubblicitari, promozioni di ogni tipo, tutorial persino per imparare a pronunciare bene il nome un po’ bislacco della nuova piattaforma, e il risultato è che ...

Va al Napoli di Ancelotti il primo big match della Serie A 2018/19 : Il Napoli di Ancelotti si aggiudica il primo big match della Serie A 2018/19. Gli azzurri subiscono al 25′ da Immobile.

Calcio su Dazn al via : sabato il primo match di Serie A - : ... 3.1 Serie A 3.2 LaLiga 3.3 Ligue 1 La Serie A al debutto su Dazn Per l'occasione, Dazn schiererà alcuni tra i propri volti più conosciuti, tra cui il Campione del Mondo Mauro German Camoranesi , che ...

Juventus - Villar Perosa : Ronaldo segna il primo gol bianconero. Il match finisce con l'invasione dei tifosi : Ovazione dei tifosi per #CristianoRonaldo #JuveAJuveB " In diretta su #SkySport Serie A, canale 202, La cronaca https://t.co/EhdhbWYUmJ #SkySport pic.twitter.com/Swepnc3ZgK - Sky Sport, @SkySport, 12 ...