F1 | Lauda

MotoGp – Pazza idea in casa Honda : con Lorenzo in arrivo anche un ‘amico’ colLaudatore? : Clamorosi rumors nel paddock della MotoGp: con Lorenzo in Honda potrebbe arrivare anche Casey Stoner Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, prima di tornare in sella alle loro moto per il trittico asiatico. I campioni delle due ruote si godono un po’ di meritato relax dopo l’appassionante sfida di domenica scorsa in Thailandia. Giornate impegnative ed importanti per Jorge Lorenzo che, dopo la caduta nelle Fp2 a ...

Laudamotion inaugura collegamento tra Milano-Bergamo e Vienna : Orio al Serio, 1 ott., askanews, - La compagnia aerea austriaca Laudamotion ha annunciato l'apertura del collegamento tra gli aeroporti di Milano-Bergamo, Orio al Serio, e Vienna. Il volo verrà ...

Laudamotion apre il collegamento tra Milano Bergamo e Vienna : La compagnia aerea austriaca, controllata al 75% da Ryanair , prevede il raddoppio del numero dei passeggeri nei prossimi due anni e il potenziamento della flotta che sarà di soli Airbus. Laudamotion, ...

Prysmian colLauda sistema in cavo per parco eolico offshore Wikinger : E' stato collaudato con successo il sistema in cavo inter-array per il parco eolico offshore Wikinger , situato nel cluster West of Adlergrund, nelle acque tedesche del Mar Baltico . Lo annuncia ...

Niki Lauda - Il fratello : "Sta meglio e guarda le gare in tv" : Continuano a migliorare le condizioni di salute di Niki Lauda. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 sta affrontando la sua lenta ma progressiva ripresa, dopo aver subìto un trapianto polmonare lo scorso agosto, in seguito a uninfezione che era degenerata. Le ultime notizie positive ci arrivano tramite il fratello Florian che, in una recente intervista alla televisione austriaca, è apparso ottimista sulle condizioni di Niki.Un lento e ...

F1 - come sta Niki Lauda? Il fratello dell’ex pilota parla delle condizioni di salute dell’austriaco : Le condizioni di salute di Niki Lauda migliorano, a svelarlo il fratello del tre volte campione del mondo di Formula Uno Niki Lauda ha subito agli inizi di agosto un invasivo intervento al polmone, ma ora pare incominciare a stare meglio. Dopo l’operazione, si temeva per la vita del 69enne austriaco, che però ora sembra definitivamente fuori pericolo. A dare la lieta notizia proprio il fratello del tre volte campione del mondo di ...

Niki Lauda sta molto meglio : lo dice il fratello : Ogni volta che arriva una notizia positiva su Niki Lauda scattano il sospiro di sollievo e il sorriso. Questa volta a parlare delle sue condizioni è il fratello, che dice che sta molto meglio, mentre è ancora in riabilitazione dopo il trapianto al polmone. Il mondo della F1 è particolarmente preoccupato per lo stato di […] L'articolo Niki Lauda sta molto meglio: lo dice il fratello sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Le precarie condizioni di salute non fermano Lauda - Wolff svela : “mi ha chiesto di bombardarlo” : Il team principal della Mercedes ha parlato delle condizioni di Niki Lauda, svelando un piccolo retroscena sulle richieste dell’ex pilota austriaco Niki Lauda continua il proprio percorso di recupero dopo il trapianto di polmoni, resosi necessario per il peggiorare delle sue condizioni di salute. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco manca dal box Mercedes ormai da parecchio tempo, e difficilmente apparirà nel paddock da qui ...

Ötzi potrebbe aver beneficiato di un "sistema sanitario" ben colLaudato : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Condizioni Lauda – Marko lancia l’allarme : “ecco cosa hanno confermato i dottori” : Helmut Marko fa allarmare i tifosi sulle Condizioni di Niki Lauda: le parole del consulente Red Bull sull’ex pilota austriaco ricoverato in ospedale dallo scorso luglio Se la notizia della visita concessa a Toto Wolff, in ospedale, per un saluto a Niki Lauda, ricoverato dallo scorso luglio, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Sembra infatti che l’ex pilota austriaco stia meglio, poichè quando si trovava in gravi ...

Come sta Niki Lauda? Gli ultimi aggiornamenti che fanno ben sperare - tra sms e visite : Toto Wolff visita Niki Lauda: concesso il permesso di incontrare il boss non esecutivo Mercedes al team principal delle Frecce Argento E’ dallo scorso luglio che Niki Lauda è ricoverato in ospedale, in Austria. Poco dopo la notizia della morte di Sergio Marchionne, il presidente non esecutivo Mercedes ha fatto allarmare tutto il mondo della F1, dagli addetti ai lavori ai tifosi a casa. Lapresse/PA L’ex campione austriaco è ...

Wolff regolarmente in contatto con Lauda : Toto Wolff è in costante contatto con la leggenda della F1 e boss Mercedes Niki Lauda. Insieme i due possiedono (con quote rispettivamente del 10 e 30%) e gestiscono il team campione del mondo da 4 anni consecutivi e attualmente al comando della classifica costruttori. Dopo il trapianto al polmone, Lauda continua la convalescenza in […] L'articolo Wolff regolarmente in contatto con Lauda sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

DIRETTA MOTOGP MISANO/ Streaming video SKY e TV8 qualifiche live : Folger colLaudatore Yamaha dal 2019 : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP San Marino 2018 a MISANO: cronaca e tempi delle sessioni in programma in Romagna (oggi sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:15:00 GMT)

MotoGP – Yamaha - scelto il colLaudatore per il 2019 : c’è un grande ritorno! : La Yamaha ha selezionato il collaudatore per la stagione 2019 di MotoGP: la casa di Iwata si affiderà al rientrante Jonas Folger Nonostante la Yamaha non abbia ancora diffuso alcun comunicato ufficiale, Massimo Meregalli ha confermato ai microfoni di ‘MotoGP.com’ che la casa di Iwata ha scelto il collaudatore MotoGP per il 2019: Jonas Folger. Il tedesco torna in MotoGP dopo la stagione da rookie vissuta nel 2017, tutto sommato ...