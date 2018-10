F1 | GP Usa 2018 | Ferrari | serve una prova d’orgoglio Lewis Hamilton può festeggiare già

F1 - GP Usa 2018 : programma - orari e tv : Dopo la doppietta di Lewis Hamilton tra Russia e Giappone, il Mondiale di Formula Uno 2018 si sposta negli Stati Uniti, per il primo dei due appuntamenti nel continente americano (la prossima settimana si correrà in Messico) per la 18esima tappa stagionale, con l’inglese che potrebbe conquistare il suo quinto titolo iridato in carriera. Si correrà, come ormai abitudine, sul COTA – Circuit Of The Americas, ad Austin in Texas, per una ...

Coppa Italia Civ : a Misano conclUsa una stagione 2018 di successo : Con due terzi posti Nicola Scienza si è invece garantito la vittoria finale del Trofeo a compimento di una stagione 2018 che lo ha visto grande protagonista. Pirelli Cup - Wild card protagoniste dell'...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina-Usa 3-2 - le Campionesse Olimpiche vincono in rimonta e avvicinano la semifinale : La Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile è iniziata con il botto, la Cina ha sconfitto gl USA per 3-2 (25-22; 19-25; 20-25; 25-23; 15-9) al termine di una partita pirotecnica e ricca di grandissime emozioni, condita da molteplici ribaltoni e da grandi giocate tecniche. Le Campionesse Olimpiche hanno rimontato da 1-2 e sono così riuscite a sconfiggere le Campionesse del Mondo: le asiatiche hanno già fatto un piccolo passo verso le ...

Karate - Premier League 2018 : Luigi Busà trionfa a Tokyo! Silvia Semeraro - Clio Ferracuti - Mattia Pampaloni e le squadre del kata centrano il terzo posto : Luigi Busà torna al successo e lo fa in grande stile, trionfando nei -75 kg a Tokyo nell’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Il 31enne siciliano, al rientro sul tatami giapponese dopo lo stop per un infortunio, dimostra ancora una volta la sua classe unica e ottiene così punti fondamentali per il ranking olimpico, oltre che dare un segnale importante in vista dei Mondiali di Madrid del prossimo mese. Busà ha sconfitto in ...

LIVE Cina-Usa volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-2 - trionfo delle Campionesse Olimpiche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) inizia la Final Six, le due formazioni aprono le danze in un incontro già fondamentale per le sorti della Pool H: si preannuncia una sfida stellare tra due formazioni superlative, le Campionesse Olimpiche incrociano il destino con le Campionesse del Mondo in una partita assolutamente avvincente e imperdibile. Le due ...

SIRU CONSENSUS MEETING ON THIRD PARTY REPRODUCTION - LAMPEDUsa 11-13 OTTOBRE 2018 - LampedUsa : la Siru premia il ginecologo Pietro Bartolo e ... : E Bartolo ha colto l'occasione per ribadire come lo sbarco dei migranti a Lampedusa rimane "cronaca quotidiana su cui si vorrebbe scendesse il silenzio, ma non lo faremo mai e continueremo a prestare ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Usa-Cina - big match tra Campionesse del Mondo e Olimpiche. Vincere per ipotecare la semifinale : Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile, a Nagoya (Giappone) le danze saranno aperte dal big match tra Cina e USA che vale già un pezzo di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Sfida stellare tra le due compagini che compongono la Pool H insieme all’Olanda (spettatrice interessa dell’incontro) e che si sono già fronteggiate nella seconda fase, non più tardi di mercoledì ...

October 2018 Update senza pace : la nuova build RTM caUsa errori BSOD : Microsoft sembra essere davvero sfortunata con October 2018 Update almeno per quanto riguarda Windows 10 e adesso non è da escludere un ritardo maggiore del previsto. La nuova build 17134.345, identificata con il codice alfanumerico KB4462919, è stata rilasciata pochi giorni fa per gli Insider con l’obiettivo finale di eliminare i bug segnalati e rilasciarla a breve pubblicamente sotto forma di RTM. Ebbene, se è vero che tale build ha ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Barcellona-Ortigia 6-9. Gran partita dei siracUsani - la qualificazione ai quarti si avvicina : Era la partita più delicata del girone e l’Ortigia disputa una gara perfetta: nella prima giornata del secondo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto i siracusani riescono a battere gli spagnoli del Barcellona per 9-6 in una partita in cui gli spagnoli non vanno mai in vantaggio. La partita è delicata ed il primo quarto viene giocato in maniera molto contratta da ambo le parti: l’unica marcatura è di Christian Napolitano ...