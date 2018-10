Ex Juve | sorpresa Vidal | si muove anche lui per Pogba!

Calciomercato Genoa - l’innesto a sorpresa e la contropartita della Juventus per Piatek : così può cambiare l’11 [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Clamoroso Juventus - Marotta via per ‘colpa’ di Ronaldo : divergenze con Agnelli - nome a sorpresa per il sostituto : Sono ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri hanno conquistato la vittoria nella gara di campionato contro il Napoli ma tutto è passato in secondo piano per l’annuncio shock di Marotta del divorzio con la Juventus. I motivi dell’addio? Principalmente le divergenze con Andrea Agnelli, secondo alcune voci che circolano in queste ore i problemi sono nati anche per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, Marotta pensava ad una ...

Juve. La grande sorpresa : l’ad Beppe Marotta va via : Come un fulmine a ciel sereno. La grande sorpresa comunicata da Beppe Marotta. “Il mio mandato di amministratore delegato scadrà

Marotta e l’addio a sorpresa alla Juve. Turbolenze con Agnelli. E il Napoli lo contatta : Era arrivato a Torino 8 stagioni fa, ricoprendo subito l’incarico di direttore generale, poi quello di amministratore delegato. L’annuncio pubblico arriva pochi minuti dopo la vittoria della Juventus sul Napoli: «Non c’è più sintonia con il presidente»

Juve-Napoli 3-1 : Mandzukic e Bonucci mandano in fuga la Signora Marotta annuncia l’addio a sorpresa : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. Bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti

Juventus - annuncio a sorpresa di Giuseppe Marotta : 'Non sarò più l'amministratore delegato' : La società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento e nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome . Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport'. ...

Marotta a sorpresa : 'Non sarò più l'ad della Juventus ma non mi candido per la FIGC' : Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport, ma non so fino a quando. Smentisco categoricamente che io possa essere candidato alla Figc, in questo momento è un'esperienza che non mi ...

Juventus - annuncio a sorpresa di Marotta : "Non sarò più io l'ad" : "La società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento" ha spiegato dopo la vittoria sul Napoli

Giuseppe Marotta lascia la Juventus! Notizia a sorpresa - l’amministratore delegato abbandona i bianconeri : Giuseppe Marotta lascia la Juventus! Questa è la grande Notizia del sabato sera per il mondo del calcio italiano. Il 61enne lombardo, direttore generale e amministratore delegato della società bianconera, ha dato l’annuncio ai microfoni di Sky: “Come sapete, il mio mandato da amministratore delegato scade il 25 ottobre. La società e gli azionisti stanno valutando una politica di rinnovamento e di conseguenza nella lista dei ...

Juventus - annuncio a sorpresa di Marotta : “non sarò più amministratore delegato bianconero” : Beppe Marotta non sarà più amministratore delegato bianconero, l’annuncio del dirigente della Juventus arriva a sorpresa dopo la gara col Napoli “Non sarò più amministratore delegato bianconero, dal 25 ottobre scadrà il mio mandato“. Beppe Marotta, ai microfoni di Skysport, ha dato un annuncio a sorpresa in merito alla propria posizione in seno alla Juventus. “Non andrò in FIGC di certo, resterò nell’area ...

Juventus - Agnelli a sorpresa : 'Prendo un CR7 giovane...' - : Lo stesso quotidiano fa anche i nomi di Milinkovic-Savic, Pogba, Kane Asensio ma il campione del Mondo con la Francia pare essere la scelta numero uno.

Juve - Dybala titolare a sorpresa? Salgono le quotazioni della Joya : Sorpresa Dybala. Dopo le parole di ieri durante la consueta conferenza stampa di vigilia, "Paulo deve continuare a lavorare per riconquistarsi il posto da titolare",, il tecnico bianconero ...

Sorpresa Juventus - Sami Khedira rinnova : i dettagli : Sami Khedira ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, un fulmine a ciel sereno in merito al centrocampista tedesco “Juve e Sami Khedira: la storia continua. Il centrocampista ha rinnovato fino al 2021“. La Juventus ha annunciato il rinnovo del centrocampista tedesco sino al 2021. Un annuncio un po’ a Sorpresa dato che in estate si è parlato del possibile addio di Khedira allettato da un’esperienza negli ...

Serie A - la Juve è già prima da sola e a punteggio pieno. Segue a sorpresa il Sassuolo con 7 punti : Si è chiusa ieri sera la terza giornata di Serie A del campionato 2018-19 (e non questa sera come abbiamo erroneamente riportato qui). Una terza giornata che vede già in testa in solitaria la Juventus nonostante un Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol: i bianconeri hanno sconfitto nell’anticipo serale del sabato il Parma per 2-1, e a decidere sono stati ancora una volta Mandzukic (secondo gol stagionale per il croato) e il francese Matuidi. ...