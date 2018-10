Epcc | Elettra Lamborghini da Cattelan | “Niente maternità | non mi sento pronta | voglio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Torna col suo quarto appuntamentoa Teatro, il late night show da prima serata di Sky Uno (in onda il martedì alle 21.15). Alla scrivania del Teatro Parenti di Milano, ospite di Alessandroci sarà l’ereditiera più chiacchierata del web,. La cantante, attrice e star di reality come Riccanza e Ex on the beach Italia (MTV) ha da poco lanciato un nuovo singolo, Mala, con cui punta a bissare il successo della sua Pem Pem. Ospiti domani anche Benji&Fede, che col conduttore reinterpreteranno la loro hit di questa estate, Moscow Mule. L'articoloda: “Niente, non miancora twerkare in faccia alla gente” proviene da Il Fatto Quotidiano.