Energia | ministro Economia Montenegro Sekulic | in cinque anni investiti 350 milioni di

Ministro Energia russo Novak alla World Energy Week di Milano : Roma, 9 ott., askanews, - Accolto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, e dal presidente del Wec Italia Marco Margheri, è arrivato oggi pomeriggio a Milano il Ministro dell'energia russo Alexander ...

Energia : ministro Petrolio iraniano - nessun paese al mondo in grado di sostituire da solo nostra produzione : Teheran, 09 ott 09:30 - , Agenzia Nova, - nessun paese al mondo, nemmeno l'Arabia Saudita, è in grado di sostituire da solo la produzione petrolifera dell'Iran. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zangeneh, in una dichiarazione all'...

Ministro dell'Energia russo non esclude aumento prezzi petrolio a 100 dollari il barile - : Putin: Trump colpevole dell'aumento dei prezzi del petrolio "Non sarebbe molto buono per l'economia dei consumatori e per i produttori, perché crea rischi successivi di un possibile calo dei prezzi. ...

Speciale Energia : Romania-Moldova - ministro Economia Andrusca - 'eccellente' cooperazione energetica tra due paesi : Bucarest, 29 ago 14:15 - , Agenzia Nova, - La cooperazione della Romania con la Moldova nel settore energetico è "eccellente", così come le relazioni economiche e commerciali, ma... , Rob,

Speciale Energia : Moldova - per ministro Economia 'no a nuovo accordo con russa Gazprom' : Chisinau, 21 ago 14:30 - , Agenzia Nova, - La Moldova non negozierà un altro accordo con il fornitore di gas russo Gazprom, ma si concentrerà sul completamento del collegamento ai... , Res,

Energia : Moldova - per ministro Economia 'no a nuovo accordo con russa Gazprom' : Chisinau, 21 ago 10:37 - , Agenzia Nova, - La Moldova non negozierà un altro accordo con il fornitore di gas russo Gazprom, ma si concentrerà sul completamento del collegamento ai... , Moc,