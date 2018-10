Emissioni diesel - 100 000 Opel a rischio richiamo

quattroruote

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Le autorità tedesche hanno effettuato perquisizioni all'interno degli uffici dellanell'ambito delle indagini sulledei motoridel costruttore tedesco. Confermando la notizia, la Casa ha comunicato che l'ufficio del pubblico ministero di Francoforte ha inviato alcuni ispettori nel quartier generale di Rüsselsheim e nella fabbrica di Kaiserslautern. Per il momento il costruttore non ha fornito ulteriori dettagli sulle indagini in corso, affermando di voler collaborare con le autorità e ribadendo nuovamente che tutti i propri veicoli sono conformi alle attuali normative anti inquinamento.Indagini avviate da tempo. Le perquisizioni potrebbero essere collegate alle indagini avviate durante la scorsa estate dalla Kba, l'autorita federale dei trasporti. I modelli coinvolti, secondo quanto riportato dalla Reuters, sarebbero infatti gli stessi per i quali a luglio era ...