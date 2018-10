Emilia - 4 - l'auto italiana che ha vinto l'American Solar Challenge : Emilia 4, progettata dall'Università di Bologna con il contributo di Ferrari e di tanti esperti Emiliani è il prototipo italiano che ha vinto una delle gare per veicoli elettrici più famose del mondo. Pesa pochissimo, ha 700 km di autonomia e consuma quanto un asciugacapelli. Alla Maker Faire abbiamo intervistato il papà di Emilia 4: Filippo Sala.

Salvini : entro autunno autonomia speciale Veneto - Lombardia - Emilia : Trento, 13 ott., askanews, - "L'autonomia in sé non si tocca", Lo assicura il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, arrivando in Trentino per la campagna elettorale, domani sarà a ...

Maltempo - forti temporali in Emilia Romagna : allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Reggio Emilia - 15enne lancia biglie di vetro e sassi contro le auto in viaggio : denunciato : Un quindicenne della provincia di Reggio Emilia per due giorni si è divertito a lanciare sassi e biglie di vetro contro le auto in transito lungo l'ex statale 36, danneggiandone cinque. Colto sul fatto dai carabinieri, è stato denunciato al tribunale dei Minori per danneggiamento aggravato continuato.Continua a leggere

Reggio Emilia - 13enne in bici travolto e ucciso da auto/ Ultime notizie - alla guida guardia giurata : in choc : Reggio Emilia, 13enne in bici travolto e ucciso da auto guidata da una guardia giurata in servizio. L'uomo, ora sotto choc, ha dichiarato di non averlo visto.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Emilia 4 - l'auto solare dell'università di Bologna consuma quanto un asciugacapelli e vince : Dopo 2700 chilometri attraverso la regione delle Montagne Rocciose, dal Nebraska all'Oregon, il team Onda solare - unica squadra europea in gara - chiude il percorso conquistando il primo posto. E ...

Siccità Emilia Romagna : la Regione autorizza i prelievi dai corsi d’acqua : Via libera della Giunta regionale a prelievi d’acqua controllati in alcuni tratti di corsi d’acqua dell’Appennino romagnolo. Obiettivo, il contrasto della crisi idrica estiva che sta mettendo in difficolta’ l’agricoltura di diverse aree di quelle zone. Il provvedimento della Giunta, che potrà’ essere ritirato se le condizioni cambieranno, restera’ in vigore fino al 30 settembre 2018. “Si tratta di ...