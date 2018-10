Elezioni Baviera | da Monaco a Berlino | il voto è una bocciatura per tutta la Grosse

Baviera - exploit dei Verdi e Csu in discesa : cosa ci insegnano le Elezioni : «Die Grünen non è un partito di sinistra». A dirlo è una delegata della Csu, mentre ascoltava le prime proiezioni in Parlamento a Monaco. «Die Grünen non è un partito di destra», ha detto ieri un giovane elettore uscendo dal seggio. «Ho chiuso con l’Spd per iscrivermi al partito dei Verdi». Il successo di Die Grünen alle elezioni in Baviera si può spiegare per certi versi proprio così: anche in Germania stanno saltando i vecchi ...

Elezioni in Baviera : la Csu crolla al 37 - 2% - boom dei Verdi : Sconfitta storica per l’Unione cristiano-sociale alleata della cancelliera Angela Merkel, che perde la maggioranza assoluta. I Verdi raddoppiano, socialdemocratici dimezzati. Alternative für Deutschland (11%) entra in Parlamento

