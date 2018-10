Eleonora Giorgi sarà eliminata? Confessa | sono Innamorata di Stefano Sala

GFVip - Eleonora Giorgi offende pesantemente Benedetta Mazza per il suo lato b : i fan insorgono : Si è scatenato un putiferio sui social per le parole pronunciate da Eleonora Giorgi nei confronti di Benedetta Mazza. L'attrice ha mostrato uno spiccato interesse per Stefano Sala, ha tentato un ...

Eleonora Giorgi attacca Benedetta Mazza : “Ha il cul*ne - non si cura?” : Benedetta Mazza criticata da Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip 3 è ormai entrato nel vivo e nonostante gli ascolti non siano soddisfacenti come quelli dell’anno scorso, i concorrenti chiusi nella Casa più spiata d’Italia regalano quotidianamente ai loro telespettatori tanto chiacchiericcio, gossip, e anche, purtroppo, tanti momenti negativi. E’ accaduto nelle ultime ore per esempio ad Eleonora ...

Grande Fratello Vip 2018 / Eleonora Giorgi : la reazione all'uscita di Maurizio Battista e quel debole per Sala : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eleonora Giorgi sollevata dall'abbandono di Maurizio Battista. Intanto ammette di voler baciare Stefano Sala.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 06:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi su Stefano Sala : «Se avessi avuto 25 o 30 anni mi innamoravo» : Eleonora Giorgi “Se avessi avuto qui 25 o 30 anni, io di Stefano mi innamoravo”. Ivan Cattaneo l’aveva insinuato, Eleonora Giorgi l’ha confermato. Nel corso di un dialogo con il cantante e Lory Del Santo nella casa di Grande Fratello Vip, l’attrice bionda ha spiegato di non essere indifferente al fascino del modello Stefano Sala. “Mi innamoravo perché ha quelle caratteristiche di gentilezza ma nello stesso tempo di quella virilità che sa fare ...

Gf Vip : Eleonora Giorgi teme di essere sfregiata nel sonno da Enrico Silvestrin : Nuovo spazio dedicato alle notizie del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi [VIDEO]in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa si soffermano su Eleonora Giorgi e Enrico Silvestrin. Se l'ex moglie di Massimo Ciavarro ha detto di aver paura di essere picchiata nella casa, Enrico rischia di essere denunciato per diffamazione da Valerio Merola. Eleonora Giorgi ha paura nella casa del Gf Vip Eleonora ...

Eleonora Giorgi : “Mi sono innamorata di Stefano Sala” (VIDEO) : Eleonora Giorgi alza l’asticella al GF Vip 3 e punta dritto verso Stefano Sala. Il modello sembra aver turbato profondamente l’attrice italiana fin dal loro primo incontro, molto prima che entrambi si ritrovassero nella Casa. Eleonora Giorgi ha confidato tutto alle altre due allegre comari, chiedendo persino il loro aiuto per fare qualche passo verso Stefano. Eleonora Giorgi si gasa: Cattaneo la sprona a farsi avanti Secondo Ivan ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa». Eleonora Giorgi ha una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Gf Vip Eleonora Giorgi scoppia in lacrime : Una notte difficile al “Gf Vip” per Eleonora Giorgi che è scoppiata a piangere a causa di un malessere che sta vivendo nella casa, dove la convivenza forzata, la differenza di vedute con gli altri e la lontananza dai propri affetti iniziano a pesare. Eleonora Giorgi ha avuto un crollo psico-fisico dettato dalla fame e nel cuore della notte ha tuonato: “Non posso andare a letto così sto male”. E’ stata necessaria una riunione di ...