È il momento di cambiare pelle con un peeling

Daniel Ricciardo - GP Belgio 2018 : “Non mi divertivo più - era il momento giusto per cambiare aria. Voglio ancora dimostrare di essere il più forte” : Bersaglio principale delle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di apertura del GP del Belgio è stato Daniel Ricciardo. L’argomento? Ovviamente il suo passaggio dalla Red Bull alla Renault: “Non è stata una decisione semplice ma sono arrivato a un punto in cui mi sentivo pronto per un cambiamento, per una nuova sfida. Personalmente ci sono nuove motivazioni, fresche. Sembra semplice dirlo così ma non lo è stato affatto. Ho ...