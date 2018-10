Dzeko | doppietta con la Bosnia e 301 gol in carriera In Nazionale è meglio di Messi e CR7

Roma-Viktoria Plzen 2-0 La Diretta Doppietta di Dzeko in 40' : La Roma di Eusebio Di Francesco cerca il riscatto questa sera all'Olimpico al cospetto del Viktoria Plzen , squadra reduce dal pareggio casalingo col CSKA Mosca al termine di una partita che non ha ...

Roma-Viktoria Plzen 3-0 La Diretta Doppietta di Dzeko - poi Under : La Roma di Eusebio Di Francesco cerca il riscatto questa sera all'Olimpico al cospetto del Viktoria Plzen , squadra reduce dal pareggio casalingo col CSKA Mosca al termine di una partita che non ha...

Roma-Viktoria Plzen 2-0 La Diretta Doppietta di Dzeko in 40' : La Roma di Eusebio Di Francesco cerca il riscatto questa sera all'Olimpico al cospetto del Viktoria Plzen , squadra reduce dal pareggio casalingo col CSKA Mosca al termine di una partita che non...

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato 2-0 | Doppietta di Dzeko : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...