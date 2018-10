due giorni di formazione dedicati a una corretta rappresentazione delle tante

Napoli - due giorni di stop per gli azzurri. E il tecnico si gusta la pizza 'Ancelotti' : Carlo Ancelotti ha concesso due giorni di riposo ai suoi. Gli allenamenti riprenderanno lunedì quando inizieranno a tornare anche i nazionali, il primo sarà Insigne, in vista del match di sabato sera ...

Stati Uniti : Wall Street chiude in positivo dopo due giorni di forti perdite : La stabilità dei principali indici ha permesso un respiro di sollievo dopo che i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato questa settimana le maggiori perdite da febbraio a causa di timori ...

Giovane scomparso da due giorni nel vibonese - trovata carbonizzata l'auto : Vibo Valentia - I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia stanno indagando sulla scomparsa dio un 23enne di Filandari, Francesco Vangeli, che manca da casa da due giorni e la cui auto è ...

Sanità - lo sciopero raddoppia : due giorni senza medici e anestesisti : Prima giornata di sciopero dei medici il 9 novembre. Poi due settimane dopo, il 23 novembre, incrociano le braccia...

La dieta lampo del riso / Perdere due kg in in tre giorni : ma fa male? : Tra i regimi alimentari più consigliati delle ultime ore c'è la dieta lampo del riso: questa permette di Perdere due chilogrammi in tre giorni, ma attenzione alla salute.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:51:00 GMT)

Cultura 2030 - a Montecitorio due giorni di presentazione dello studio sul futuro del prossimo decennio : Uno studio sull’evoluzione della Cultura nel prossimo decennio. I risultati di Cultura 2030, la ricerca previsionale affidata a un team di 11 esperti guidato dal sociologo Domenico De Masi, saranno presentati martedì 9 e mercoledì 10 ottobre a Montecitorio, nella Nuova auletta dei gruppi parlamentari. All’interno di quattro panel, ciascuno dedicato a un preciso ambito Culturale (umanistico, sociale, scientifico e virtuale) ...

Porsche festeggia i 70 anni a Imola con due giorni di gare - test drive - spettacoli ed una grande parata : Imola - Porsche celebra questo weekend a Imola il momento clou dei festeggiamenti per i suoi 70 anni con due giorni di gare, test drive su circuito e in fuoristrada, spettacoli, workshop e una grande...

Orizzonte Wyoming - IV puntata. due giorni a Cody - per scoprire come - quando e perché Buffalo Bill venne in Italia e in Piemonte : Asti e Novara, Napoli e Arezzo, Ferrara e Alessandria. La quarta puntata del nostro reportage dal Wyoming parte in modo straniante, citando sei tra ventiquattro città Italiane che tra fine Ottocento e inizio Novecento furono toccate da uno spettacolo ben più straniante. Ebbene sì, gentili signore e signori, ad Asti e a Novara ma anche a Forlì e a P...

Successo collettivo per il trail Parco della Maremma : numeri e classifiche della due giorni : ALBERESE " Due splendide giornate di sport all'aria aperta quelle che si sono tenute sabato 29 e domenica 30 settembre in occasione della terza edizione dell'ultra trail Parco della Maremma, la manifestazione di corsa podistica che si ...

Operata a 104 anni - in piedi dopo due giorni : 'Il mio segreto è bere birra' : Se qualcuno fino ad ora pensava che l'eta' potesse condizionare la vita di una persona, ascoltando questa storia [VIDEO] probabilmente si dovra' ricredere, perché una donna di ben 104 anni, che è stata sottoposta nei giorni scorsi ad un'operazione chirurgica, si è rimessa in piedi dopo qualche giorno di degenza, facendo invidia a molti giovani che spesso hanno bisogno di più riposo. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, ...

Pennabilli : due giorni dedicati a Tonino - ai luoghi e sentieri dell'anima - al paesaggio e ai frutti dimenticati : Come da tradizione, la rassegna ha portato nel cuore della Valmarecchia mostre, convegni, mercato e spettacoli, invadendo l'antico borgo di Pennabilli di magia, suggestioni, sapori e colori della ...

La seconda lettera di Viganò a Bergoglio arriva due giorni prima - nel nome dell'Arcangelo : Il servizio recapito posta dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò, l'ex nunzio negli Usa che ha chiesto le dimissioni di Papa Francesco per presunte coperture di abusi sessuali, funziona meglio di Amazon. Viaggia in anticipo nel tempo. La sua nuova lettera, datata evocativamente 29 settembre, festa di San Michele - l'Arcangelo che sconfigge il Diavolo, il patrono delle forze dell'ordine, dalla nostra Polizia di Stato come della Gendarmeria ...

"Meet me tonight" - il cuore della scienza batte a Milano : due giorni di eventi dedicati alla ricerca : Venerdì e sabato ai Giardini Montanelli decine di laboratori, talk e incontri che coinvolgeranno 750 giovani studiosi

Meet me Tonight - la scienza in piazza per due giorni : tutti gli appuntamenti di Monza : "MeetmeTonight " Faccia a faccia con la ricerca" parte venerdì 28 settembre e prosegue fino a sabato alle 22. Venerdì, alle 18 all'arengario, inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. tutti ...