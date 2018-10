Due arrestati per l' omicidio del damanhuriano

Furto su treno Circumvesuviana diretto a Sorrento - arrestati Due giovani : Gli agenti della Polfer, in abiti civili, nell'ambito di un servizio di osservazione finalizzato ad arginare il fenomeno dei furti e borseggi, compiuti prevalentemente in danno di turisti, sono saliti ...

Paura a San Leo - Due giovani aggrediscono Due donne in un appartamento : arrestati per rapina : Un'aggressione violenta e una rapina all'interno di un appartamento. Il concitato episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha scosso un'intera frazione, quella di San Leo. Vittime sono due ...

Fuggono con i soldi del distributore Q8 - arrestati Due ladri in trasferta. In fuga i 3 complici - : Le lancette dell'orologio avevano da poco segnato le 2.30, quando al distributore di Carburante Q8 che si affaccia sulla strada provinciale che da Taurisano conduce a Casarano è scattato l'allarme. ...

Ikea - arrestati padre e figlia : errore alla cassa self service/ "Trattati come Due ladri" : ecco cos'è successo : Ikea, arrestati padre e figlia: errore alla cassa self service. "Trattati come due ladri", arrivano le scuse dell'azienda: ecco cos'è successo in Francia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:17:00 GMT)

Roma : Droga nel contatore - arrestati Due pusher a Primavalle : Roma – Da diversi mesi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle hanno lavorato per il contrasto al traffico di stupefacenti nel comprensorio dei lotti di via Federico Borromeo, nei pressi di un’area adibita a giochi per bambini. Ad inizio mese, constatando la recrudescenza dell’attivita’ di spaccio di cocaina e crack nell’area ludica, i poliziotti hanno messo in atto un servizio di osservazione ...

Catania - arrestati Due poliziotti e un carabiniere/ Ultime notizie - traffico di marijuana e "protezione" : Catania, arrestati due poliziotti e un carabiniere. Ultime notizie, traffico di marijuana e "protezione": misure cautelari per 21 persone, blitz della squadra mobile(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 22:57:00 GMT)

Catania - arrestati Due poliziotti e un carabiniere che coltivavano marijuana. Procuratore Zuccaro : “Sono frutti marci” : Due poliziotti e un carabiniere tra i coltivatori di marijuana arrestati in un’operazione della procura di Catania. Ventuno in tutto le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale. “Sono frutti marci di un albero che ...

Costringevano vittime a cedere case al clan Puca : arrestati Due affiliati : A Sant'Antimo i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della ...

Milano - la polizia insegue un'auto rubata : arrestati Due minorenni : Non si sono fermati all'alt di una volante e hanno dato vita a inseguimento ad alta velocità attraversando la città da Nord a Sud-Est. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4. Due ...

Vittoria - sorpresi in auto insieme : arrestati Due sorvegliati speciali : I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Vittoria durante alcuni controlli del territorio hanno arrestato 2 sorvegliati speciali sorpresi in auto.

Juventus-Young Boys - arrestati Due tifosi svizzeri : TORINO - Due tifosi dello Young Boys sono stati arrestati dalla polizia a Torino per le intemperanze durante la partita di Champions con la Juventus all'Allianz Stadium, ieri sera. Si tratta di un ...

Juve-Young Boys : arrestati Due svizzeri : ANSA, - TORINO, 3 OTT - Due tifosi dello Young Boys sono stati arrestati dalla polizia a Torino per le intemperanze durante la partita di Champions con la Juventus all'Allianz Stadium, ieri sera. Si ...

Furto e resistenza a pubblico ufficiale - arrestati Due giovani dopo inseguimento : FASANO - arrestati dai carabinieri dopo due inseguimenti un 24enne e un 18enne di Fasano , il 18enne è di origine albanese, per concorso in Furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si ...

TREVISO - MATTANZA ALL'ADDIO AL CELIBATO : MORTO 21ENNE - 7 FERITI/ Ultime notizie - arrestati Due fuggitivi : TREVISO, addio al CELIBATO finisce nel sangue: MORTO 21ENNE. Ultime notizie Fontane di Villorba, festa troppo rumorosa: 7 FERITI, coinvolti vicini di casa(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:19:00 GMT)