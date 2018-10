Dracula | in arrivo una miniserie dai creatori di Sherlock

wired

(Di lunedì 15 ottobre 2018) La notizia aveva iniziato a circolare nell’estate del 2017 quando Mark Gatiss e Steven Moffat,della seriecon Benedict Cumberbatch, avevano dichiarato di voler mettere in stand-by il brillante investigatore per dedicarsi a un altro adattamento moderno: quello sul personaggio di. Ora arriva la conferma che la produzione si farà, coinvolgendo non solo la Bbc ma anche Netflix. Si tratterà di unadi 3 episodi da 90 minuti ciascuno che sarà ambientata nel 1897: in questo periodo un conte originario della Transilvania e assetato di sangue (non si sa ancora quanto letteralmente) prenderà di mira la Londra di epoca vittoriana. “Da sempre ci sono state storie sul male assoluto. Ciò che rendespeciale è che Bram Stoker ha dato al male il suo eroe“, hanno commentato i due sceneggiatori. Non è ancora stata annunciata una data di ...