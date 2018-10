Dracula | il romanzo di Bram Stoker diventa serie tv Netflix

ilnotiziangolo

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Netflix si unirà alla BBC One per produrre una mini-serie su Dracula al fianco della Hartswood Films. La serie sarà composta da tre episodi e vanterà una scrittura di Mark Gatiss e Steven Moffat, i due creatori della mini-serie Sherlock. Dracula è la nuova punta di diamante per la categoria horror. Un romanzo che negli anni è stato al centro di adattamenti per la tv e per il grande schermo. I tre episodi previsti per la mini-serie dureranno ciascuno 90 minuti, per una trama ambientata alla fine del 1800 in Transilvania. Il protagonista sarà ovviamente il conte Dracula, il vampiro iconico che al fianco di Nosferatu è stato fra i primi simboli sanguinosi dai canini appuntiti. La serie debutterà in Gran Bretagna sulla BBC One, mentre Netflix curerà la distribuzione nel resto del mondo.