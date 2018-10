ilmessaggero

: Doveva accudire la nonna con i permessi della legge 104: ma era in vacanza a Bangkok - massimoneri90 : Doveva accudire la nonna con i permessi della legge 104: ma era in vacanza a Bangkok - tuttoggi : Truffa permessi 104, doveva accudire la nonna ma in realtà era in vacanza | Denunciato da Finanza Foligno -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Approfittava dei104 perla, ma in realtà se ne andava inin giro per il mondo. Un trentenne di Spoleto è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dello Stato, per la quale rischia anche il licenziamento per ...