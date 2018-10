Dopo la mensa a Lodi | i libri scolastici in Veneto | agevolazioni per gli immigrati solo

Lodi - l’opposizione parla di “apartheid” Dopo reportage La7 su bambini stranieri esclusi da mensa. Renzi : “Disumano” : C’è chi definisce “scandaloso” quanto sta succedendo a Lodi e chi invoca lo slogan “restiamo umani“. In molti, da Susanna Camusso a Matteo Renzi, dopo la notizia dei 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa, a Lodi, per via del regolamento imposto dal sindaco leghista (già raccontata nel reportage “Niente più bambini stranieri a scuola” di Davide Milosa per Il Fatto Quotidiano), hanno commentato ...