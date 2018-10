Dopo il caso-Lodi i sussidi in Veneto | agli immigrati agevolazioni solo col certificato

Veneto - richiesto certificato per il contributo libri agli immigrati/ Ultime notizie - secondo caso Dopo Lodi : Veneto, richiesto certificato per il contributo libri agli immigrati. Ultime notizie, secondo caso dopo Lodi: il Partito Democratico presenta una interrogazione(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:22:00 GMT)

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : 'Al Viminale solo Dopo le scuse di Salvini' : Chi ha fatto carriera politica offendendoci si deve vergognare. Lo Stato deve chiederci scusa. Deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi'. Poco dopo, il ministro dell'Interno Salvini ha risposto su ...

La svolta Dopo 9 anni sul caso Cucchi - un carabiniere ammette il pestaggio : Uno dei 5 carabinieri imputati, Francesco Tedesco, accusa due colleghi. 'E' crollato il muro, in tanti dovranno chiedere scusa', il commento della sorella di Stefano, Ilaria -

Caso Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : Dopo 9 anni si è rotto il muro - : Le parole della sorella di Stefano Cucchi dopo la svolta nel processo per la morte del fratello, con un imputato che ha ammesso che c'è stato il pestaggio . "Oggi sappiamo la verità su quanto ha ...

Fabrizio Corona riceve il Tapiro da Striscia Dopo il ‘caso donazione’ : Striscia la Notizia: Fabrizio Corona riceve il Tapiro d’Oro Questa sera, lunedì 8 ottobre, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Fabrizio Corona. L’inviato di Striscia la Notizia si è immediatamente interessato ad un caso che è scoppiato negli ultimi giorni e che ha visto come protagonista proprio l’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona avrebbe provato a donare 2000 euro all’Associazione Telefono Rosa di ...

Bulgaria - giornalista uccisa Dopo essere stata picchiata e violentata. E’ il terzo caso in Ue negli ultimi 12 mesi : picchiata, violentata e, alla fine, soffocata. Così è morta a Ruse, in Bulgaria, la giornalista della televisione locale Tvn, Victoria Marinova. Il corpo, come riporta Irpi, è stato ritrovato alle 14.20 sulle rive del Danubio, anche se la morte dovrebbe essere avvenuta intorno alle 11.00 per soffocamento. Marinova è il terzo caso di giornalista ucciso in Unione europea nell’arco di 12 mesi, dopo l’omicidio della maltese Daphne ...

Martina Franca : spese del Comune per gli spettacoli natalizi - un.organizzatore scrive ai consiglieri comunali Dopo che si è aperto un caso politico : Un orgnizzatore di manifestazioni ha scritto ai consiglieri comunali di Martina Franca. Dopo che uno dei consiglieri si era perfino dichiarato indipendente rispetto al gruppo di maggioranza più ...

Il #metoo un anno Dopo il caso Weinstein. Ora il corteggiamento è impresa a rischio : Una rassegna di proposte indecenti e il fenomeno, se tale si possa definire, è emigrato non certo clandestinamente, è sconfinato in Europa, tenendosi alla larga dal mondo islamico là dove alla donna ...

Accuse a Ronaldo : caso riaperto Dopo la denuncia di stupro della modella americana : La polizia di Las Vegas cerca le prove della presunta violenza del giugno 2009: «C'è un esame medico, valutiamo se chiedere il test del Dna al sospettato»

Dopo il caso "Sulla mia pelle" - esercenti propongono Carta Cinema : Roma, 4 ott. , askanews, - Una Carta del Cinema che riscriva le regole e i rapporti della filiera. È questa la proposta di UniCi, l'unione delle migliori sale indipendenti italiane, terzo circuito di ...

Salute : il caso - vede rosso Dopo overdose di Viagra” : Vedrà, forse per sempre, il mondo velato da un ‘filtro‘ rosso a causa di una dose eccessiva di citrato di sildenafil, la molecola del Viagra*. E’ accaduto ad un trentunenne americano che aveva acquistato il farmaco contro di disturbi dell’erezione su Internet, sviluppando però un danno irreversibile della visione. Un caso raro pubblicato dalla rivista Retinal Cases che riporta la storia del paziente, visitato ...

'Prato e Montesilvano modelli d'accoglienza' : il riconoscimento di France Press Dopo il caso Riace : In un articolo dedicato all'arresto del sindaco di Riace, Domenico Luciano, intitolato 'Arrestato in Italia il sindaco pro migranti', parlando del fatto di cronaca e in generale del problema ...

Medicina - torna a camminare Dopo una paralisi : primo caso negli Usa : tornare a camminare dopo una paralisi. L’eccezionale risultato, ottenuto negli Stati Uniti grazie alla combinazione di una stimolazione elettrica del midollo spinale e una terapia riabilitativa ad hoc, è descritto oggi su ‘Nature Medicine’. Grazie alla ricerca, firmata da Kristin Zhao e Kendall Lee della Mayo Clinic di Rochester, per la prima volta un paziente con paralisi completa degli arti inferiori è stato in grado di ...

Giovane torna a camminare Dopo paralisi grazie alla stimolazione elettrica : primo caso in USA : Un uomo paralizzato da 5 anni in seguito a un incidente è riuscito a rimettersi in piedi e a camminare con l’assistenza e poi, pian piano, in modo parzialmente più autonomo: il risultato è stato ottenuto grazie ai medici della Mayo Clinic e dell’Università di Los Angeles per mezzo della stimolazione elettrica a livello della colonna vertebrale, accompagnata da numerose sedute di fisioterapia. Subire una grave lesione del midollo ...