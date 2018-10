Donnas | scontro tra tre veicoli | due feriti Aosta - E' accaduto attorno alle 7 15 di

aostasera

: Due feriti nello scontro fra camion, auto e Ape a Donnas - aostacronaca : Due feriti nello scontro fra camion, auto e Ape a Donnas - ValledAosta : Due feriti nello scontro fra camion, auto e Ape a Donnas - aostasera : Donnas, scontro tra tre veicoli: due feriti - Aostasera: -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Un incidente ha coinvolto tre automezzi,7.15 di oggi, lunedì 15 ottobre, a. Nella centrale via Roma, per cause da accertare, un camion, un'autovettura e un'"Ape" si sono scontrati ...