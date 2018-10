Donazione organi | “anche Gesù lo avrebbe fatto” Video | campagna choc in Australia | è

Donazione organi - finisce l’obbligo dell’anonimato : Riccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiRiccardo GalbiatiUna prima, grande vittoria per Marco Galbiati: il Comitato Nazionale di Bioetica gli ha dato ragione sull’opportunità di superare l’anonimato delle famiglie di chi dona e chi riceve gli organi . La sua battaglia è cominciata dopo la morte del ...

Bimbi uccisi a Rebibbia - la procura cerca il padre : 'È l'unico che può dare ok a Donazione organi' : Si cerca il papà dei due piccoli uccisi dalla mamma all'interno nel carcere di Rebibbia . Si chiama Ehis, è nigeriano. A lanciare l' appello la procura di Roma . ' Purtroppo anche il secondo bambino è ...

L’emozionante discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene subito e la Donazione di organi (video) : Un intenso discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene che ha subito lo scorso anno e che le ha salvato la vita si è trasformato in un enorme ringraziamento al pubblico che l'ha sostenuta con affetto e solidarietà. L'attrice, popstar e produttrice ne ha parlato apertamente durante la sua partecipazione al WE Day!, un evento di beneficenza per bambini che si è tenuto ad aprile: la registrazione dell'intervento della Gomez è stata divulgata ...