Donazione degli organi | lo spot choc | Anche Gesù lo farebbe

ilgiornale

: Il 25% dei maggiorenni che hanno richiesto oggi la carta di identità ha espresso parere favorevole - maxgobbi : Il 25% dei maggiorenni che hanno richiesto oggi la carta di identità ha espresso parere favorevole - EcoLitoraleTv : Latina, partito il servizio di registrazione della volontà per la donazione degli organi negli uffici anagrafici… - CorriereCitta : Latina: al via il servizio di registrazione della volontà per la donazione degli organi negli uffici anagrafici… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Quale campagna di sensibilizzazione può essere più efficace di una nella quale il testimonial è? Questa è la geniale trovata di unoaustraliano finalizzato a promuovere la.La pubblicità con la regia di Richard Todd e diretto da Richard Bullock ha creato non poche polemiche e c'è chi, e non a torto, accusa lodi essere al limite del blasfemo.Eppure se l'obiettivo di una pubblicità è quello di essere efficace, non si può non ammettere che questa reclame è riuscita davvero a far parlare di sè.Nella clip, riporta Tgcom24 , si vedono due legionari romani discutere sul delicato argomento conin croce che, ça va sans dire, non può che essere d'accordo con la: "Si, ovviamente donerei i miei. Io sonod'altronde".Dopo che quindiha dato il suo assenso, i due legionari gli avvicinano uno smartphone attaccato alla ...