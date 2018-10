Domenica Live | Grecia Colmenares la confondo con Domenica In e Barbara D' Urso la gela in

Domenica Live - Giorgio Manetti tra Gemma Galgani e la Marchesa d'Aragona : lo scoop di Barbara D'Urso : Regala emozioni Giorgio Manetti davanti a Barbara D'Urso . A Domenica Live l'ospite 'in esclusiva' è il Gabbiano , ex star di Uomini e donne al Trono Over , e non mancano chicche sul suo rapporto con ...

Domenica Live - Luigi Di Maio a Barbara D'Urso : 'Qui da te posso parlare' : Attacca la stampa Luigi Di Maio ed elogia Barbara D'Urso. Ospite di Domenica Live su Canale 5 il vicepremier grillino ha esordito con una ruffianata: "Preferisco venire qui per dire cose che altrove è difficile raccontare". In studio, nel programma della tv ammiraglia di Silvio Berlusconi, ha parlato del Movimento 5 Stelle, di quanto sia unito: "Beppe Grillo è stato ed è come un padre per me. È il garante. Ci vedremo Domenica al Circo Massimo: ...

Domenica Live - Alessandra Amoroso e il segnale in diretta di Barbara D'Urso : Puzza di bruciato a Domenica Live e Pomeriggio 5. Qualcuno ha notato come Barbara D'Urso usi per i suoi due programmi molte canzoni di Alessandra Amoroso come sottofondo musicale. Domenica, ha notato il sito specializzato Gossipetv, Carmelita ha battuto ogni record, mandando in onda di fatto un "best of" della ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, dall'ultimi singolo Trova un modo a Sul ciglio senza far rumore, dalle cover Io che amo solo ...

Domenica Live - la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona non è una vera marchesa? : Tutti contro uno o uno contro tutti? A Domenica Live si è parlato dell’affaire Daniela De Secco Marchesa d’Aragona. Barbara d’Urso ha ospitato, in collegamento, Patrizia De Blanck, che domani entrerà nella casa del GF Vip 3 per un confronto con la concorrente. La conduttrice del contenitore di Canale 5 ha mandato in onda anche un servizio con le parole del figlio adottivo di Marina Ripa di Meana e svelato così alcune novità sul ...

Eva Henger a Domenica Live vs Francesco Monte : “Le denunce arrivano - quando vengono fatte” VIDEO : Eva Henger a Domenica Live ha lanciato una nuova frecciatina a Francesco Monte per il famoso canna gate. Cosa è accaduto nello studio di Barbara d’Urso durante la puntata in onda Domenica 14 ottobre 2018 su Canale 5? Ebbene l’attrice ed ex naufraga è stata chiamata a parlare delle accuse mosse da Miriana Trevisan al marito, Massimo Caroletti e a commentare il processo in corso. Parlando di questo, però, la Henger ha colto ...

Domenica Live : Barbara intervista la Colmenares e manda una frecciatina alla Venier : Sicuramente molti ricorderanno la regina indiscussa delle telenovelas Grecia Colmenares: l'attrice è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live [VIDEO] ed ha esordito dicendo di essersi sbagliata a scrivere sui social 'Domenica In' al posto del nome della trasmissione della D'Urso. Essendosi accorta dell'errore, avrebbe voluto cancellare il post, ma il suo telefono era scarico. La presentatrice allora ha colto l'occasione per lanciare una ...

Ilaria Cucchi a Domenica In e Giorgio Manetti a Domenica Live - interviste a confronto : Quattro poltrone, separate a coppie di due da qualche tasto di telecomando: questo l'antipasto proposto oggi dai due contenitori Domenicali della televisione italiana, la Domenica In di Mara Venier su Rai 1 e la Domenica Live di Barbara d'Urso su Canale 5, che hanno affidato il luogo tradizionalmente occupato nelle loro scalette dal talk show corale all'intervista singola.Non è la prima volta in questa stagione che le due conduttrici ...

Chando Erik Luna - chi è?/ Fidanzato 29enne di Grecia Colmenares "mai visto una telenovela" (Domenica Live) : Chando Erik Luna è rimasto folgorato un anno fa dalla bellezza di Grecia Colmenares, che oggi sarà ospite di Domenica Live. Tra i due ci sono 26 anni di differenza(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:56:00 GMT)

Video di Grecia Colmenares a Domenica Live : la gaffe (tripla) su Domenica In e le gambe della d’Urso : Domenica pomeriggio impegnativa per gli amanti del trash e dei pettegolezzi tra il programma di Barbara d’Urso e quello di Mara Venier. Mentre quest’ultima si è consolata con Stefano de Martino e la sua dichiarazione d’amore a Belen Rodriguez, su Canale 5 gli amanti del trash hanno potuto godere della folle Grecia Colmenares. Video DI Grecia Colmenares A Domenica Live L’attrice nota per essere stata protagonista di decine ...

Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo : Domenica Live: le parole di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è tornata in tv per difendere l’ex fidanzato Cristiano Ronaldo. Dopo l’intervista a Matrix, la showgirl napoletana ha ribadito il suo pensiero a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso la 29enne ha fatto sapere che stenta a credere a quanto accaduto al […] L'articolo Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola a Domenica Live : "Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin - "odiatori" di professione" : Dopo essere stato eliminato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, Valerio Merola è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.Dopo aver visto i filmati introduttivi all'intervista, il conduttore e autore televisivo romano ha voluto mettere una cosa importante in chiaro riguardo le disavventure ...

Grecia Colmenares a Domenica Live con il fidanzato di 29 anni : "Quando conosco una persona - non gli chiedo quanti anni ha..." : Grecia Colmenares, l'attrice venezuelana che, negli anni '80 e '90, conquistò il pubblico italiano con telenovele come Manuela, Topazio, Milagros e altre ancora, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.L'attrice 55enne ha presenziato in studio insieme al suo compagno attuale, Chando Erik Luna, che ha soltanto 29 anni.prosegui la letturaGrecia Colmenares a ...

Eva Henger a Domenica Live : "Miriana Trevisan rinviata a giudizio - ovvio... Massimiliano Caroletti subì un attacco mediatico" : Eva Henger ha preso parte ad un dibattito dedicato ai "Vip sotto accusa" andato in onda oggi, Domenica 14 ottobre 2018, su Canale 5, durante la puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso.La showgirl ungherese ha commentato la notizia recente riguardante Miriana Trevisan, rinviata a giudizio con l'accusa di diffamazione ai danni del produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger.prosegui la ...