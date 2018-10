Domenica In | Ilaria Cucchi ospite da Mara Venier

Domenica In - l'intervista a Ilaria Cucchi e la forza del silenzio : La forza del silenzio. La forza del silenzio rispetto alla banalità dell’applauso continuo e reiterato, che spesso tormenta i programmi televisivi. Ma soprattutto la forza di un silenzio che rende un’intervista decisamente migliore.Il faccia a faccia tra Mara Venier e Ilaria Cucchi a Domenica In restituisce un modo di fare tv antico, purtroppo spodestato dal caos dei tempi recenti dove si cerca di catturare l’attenzione attraverso ...

Ilaria Cucchi a Domenica In e Giorgio Manetti a Domenica Live - interviste a confronto : Quattro poltrone, separate a coppie di due da qualche tasto di telecomando: questo l'antipasto proposto oggi dai due contenitori Domenicali della televisione italiana, la Domenica In di Mara Venier su Rai 1 e la Domenica Live di Barbara d'Urso su Canale 5, che hanno affidato il luogo tradizionalmente occupato nelle loro scalette dal talk show corale all'intervista singola.Non è la prima volta in questa stagione che le due conduttrici ...

Domenica In/ Ospiti di Mara Venier : Ilaria Cucchi - Stefano De Martino - Alessandro Preziosi e Paolo Ruffini : Domenica In, gli Ospiti di Mara Venier: Ilaria Cucchi, Stefano De Martino, Alessandro Preziosi e Paolo Ruffini nello studio di Raiuno. Le ultime notizie:(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:03:00 GMT)

Ilaria Cucchi/ "Sulla mia pelle" racconta il fratello Stefano : "Mi ha restituito il suo ricordo" (Domenica In) : Ilaria Cucchi sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:51:00 GMT)

ILARIA CUCCHI/ No al "santino" per il fratello Stefano : "Non era un eroe - ma un ragazzo normale" (Domenica In) : ILARIA CUCCHI sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:29:00 GMT)

ILARIA CUCCHI/ Stefano avrà finalmente giustizia? (Domenica in) : ILARIA CUCCHI sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:11:00 GMT)

Mara Venier faccia a faccia con Ilaria Cucchi a Domenica In : Domani a Domenica In nella consueta intervista di Mara Venier "Da donna a donna" in studio ci sarà Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, per parlare degli sviluppi della vicenda dopo la confessione da ...

Mara Venier - colpaccio a Domenica In : Ilaria Cucchi ospite : Ilaria Cucchi ospite di Mara Venier a Domenica In La scorsa settimana Mara Venier si era lasciata andare ad un sfogo liberatorio a Domenica In, ammettendo di essere felice di essere tornata a condurre lo storico contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato perchè “è una bella trasmissione fatta col cuore e coi sentimenti quelli veri”. In queste settimane Domenica In e Mara Venier hanno raccolto grande fiducia e ...