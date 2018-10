“Domani…” Fedez avverte i fan | sta per succedere

caffeinamagazine

(Di lunedì 15 ottobre 2018)festeggia il compleanno, il primo da papà. E lo testimonia sui social network, dove altro sennò? Il rapper, marito di Chiara Ferragni, si gode i festeggiamenti lontano dalla sua città natale, ovvero Milano. Quello appena trascorso è stato per Federico un anno di veri cambiamenti: la nascita del primogenito, il matrimonio super-seguitissimo a Noto, la rottura prima con Fabio Rovazzi e poi con J-Ax. E la scoperta di un nuovo mondo: quello da genitore e ‘baby-sitter’ h24. Come se non bastasse,ha già in programma un nuovo progetto discografico con un brano dedicato proprio al suo piccolo Leone. Ha annunciato nelle scorse settimane l’uscita di un pezzo solo ed esclusivamente per lui: “Ogni volta che Chiara lo ascolta piange – ha scherzato– un po’ mi infastidisce l’idea che non sarà più solo nostro questo pezzo”. ...