Dl fiscale | no soglie ma via interessi e sanzioni

Ruocco (M5S) : "Pace fiscale ? Finora soglie troppo alte" : Carla Ruocco , presidente della Commissione Finanze della Camera e parlamentare del MoVimento 5 Stelle, è stata intervistata dal Fatto Quotidiano sulla pace fiscale e si è fatta portavoce di una posizione che per ora sembra distante da quella della Lega, partitolo principale promotore di questa iniziativa:"È sostenibile parlare di pace fiscale fissando un tetto che tenga conto dei piccoli contribuenti in difficoltà ma le soglie che ho sentito ...

