Djokovic a caccia del n°1 del ranking ATP | ecco come può scavalcare Nadal

US Open 2018 : si chiudono gli ottavi di finale. Federer e Djokovic a caccia del quarto contro in una giornata potenzialmente spettacolare : La seconda settimana degli US Open 2018 si apre con il completamento degli ottavi di finale sia per gli uomini che per le donne. A livello qualitativo, quella che inizierà nel pomeriggio potrebbe essere la migliore giornata del torneo in senso assoluto, per il livello degli incontri che si disputeranno e per le tante implicazioni connesse. Sull’Arthur Ashe Stadium, Novak Djokovic nella sessione diurna e Roger Federer nella sessione serale ...