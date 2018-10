disco-app Elettro Acqua 3D

Paura a San Leo - due giovani aggrediscono due donne in un appartamento : arrestati per rapina : Un'aggressione violenta e una rapina all'interno di un appartamento. Il concitato episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha scosso un'intera frazione, quella di San Leo. Vittime sono due ...

FASMA : il rapper romano pubblica il suo primo disco : FASMA esce allo scoperto e pubblica il 2 novembre il suo primo disco. Il rapper romano che di nome fa Tiberio Fazioli non sarà solo. Con lui la crew, come si usa chiamare la squadra con cui suona una ...

Ensi apprezza il nuovo disco di Guè Pequeno : Non è trascorso molto tempo dall'uscita del nuovo album del rapper milanese Guè Pequeno, il quale non solo è stato apprezzato dal proprio pubblico, ma ha riscontrato pareri positivi anche tra i colleghi. Uno di questi è Ensi che durante un'intervista per Sto Magazine ha espresso un'ottima opinione e delle belle parole verso l'album Sinatra. [VIDEO] L'opinione di Ensi sul nuovo progetto di Guè Pequeno Durante un'intervista per Sto Magazine, la ...

Ferragnez : il discorso strappalacrime di Marina Di Guardo - mamma di Chiara : Chiara Ferragni e Fedez: le parole di Marina Di Guardo per i promessi sposi al party pre-wedding Oggi, 1 settembre, è un giorno speciale per la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni e il suo fidanzato il rapper Fedez. La coppia sta, infatti, per diventare marito e moglie. Il giorno prima delle nozze più attese […] L'articolo Ferragnez: il discorso strappalacrime di Marina Di Guardo, mamma di Chiara proviene da Gossip e Tv.

Sardegna - applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai fumatori in spiaggia : “Certe mattine si inizia così…”. Il messaggio urlato al megafono e postato su Facebook dal bagnino sardo che invita tutti i fumatori e le fumatrici al rispetto per la spiaggia: ”Questa spiaggia è un regalo della natura, ci accoglie a braccia aperte ma merita rispetto. A casa vostra non fate così” L'articolo Sardegna, applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai fumatori in ...

Chiappinelli è bronzo. La rivincita di Daisy : il suo disco va in finale : La giornata si era aperta bene con Deasy Osakue che però prima di poter danzare ha dovuto litigare ancora un po' con il mondo, così come aveva fatto con quei vigliacchi che le avevano rovinato un ...