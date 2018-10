Disavventura per Andrea Bocelli | atterraggio d' emergenza in elicottero verso Milano

Disavventura alla guida per Raikkonen : investe un’auto parcheggiata e viene multato : Kimi Raikkonen automobilista distratto al di fuori delle gare di Formula 1, il ferrarista ha investito un’auto parcheggiata Kimi Raikkonen da anni è ai vertici della Formula 1, ma anche ai migliori piloti al mondo può capitare qualche piccolo incidente guidando in città. E’ quanto accaduto al ferrarista, il quale ha strisciato un’auto parcheggiata alla destra della carreggiata nella quale viaggiava, causando qualche danno ...

Disavventura per Milik : rapinato al termine della gara contro il Liverpool : Napoli, purtroppo, è stata al centro, anche in passato, di episodi simili di cronaca nera, che hanno visto coinvolti molti calciatori della compagine azzurra. Anche Insigne è stato vittima di un ...

MEDICO PULISCE LE SEPPIE IN OSPEDALE : LICENZIATO/ Singolare Disavventura per un dottore di Cosenza : Cosenza, PULISCE le SEPPIE in OSPEDALE e viene LICENZIATO: a Praia a Mare un MEDICO sorpreso a preparare il pesce sul posto di lavoro, immediata la sanzione(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 01:10:00 GMT)

Biondo / Doppia Disavventura sul treno : "Ho perso tutti i bagagli!" (Battiti Live 2018) : Biondo sarà tra i protagonisti della tappa a Ostuni del Battiti Live 2018. In occasione del Festival il cantante ha ritirato il Disco d'Oro per la sua “Dejavu”.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Dolorosa Disavventura per un ex capitano del Tottenham - un topo gli rosicchia l’alluce nel sonno : “è andato giù fino all’osso” : L’ex capitano del Tottenham Gary Mabbutt ha raccontato la sua disavventura avvenuta durante un soggiorno in Africa Gary Mabbutt non dimenticherà facilmente l’ultimo suo soggiorno in Africa, l’ex capitano del Tottenham infatti ha raccontato una Dolorosa disavventura che ha per protagonista un topo. L’animale si è introdotto nella sua camera da letto, rosicchiandogli letteralmente l’alluce del piede, come ...

Perde orientamento in bosco. Disavventura finita bene per un 48enne : PETRONA' , CATANZARO, - Ha perso l'orientamento dopo essersi inoltrato in un bosco senza riuscire a trovare la strada del ritorno ma è stato rintracciato dopo qualche ora. E' finita bene ...

Caterina Balivo - Disavventura a lieto fine con i figli : "Ci siamo persi per un'ora su un promontorio..." : Caterina Balivo, tra pochi giorni, sarà al timone di un nuovo programma televisivo, Vieni da me, che andrà in onda su Rai 1.La conduttrice, in questo periodo, sta trascorrendo una vacanza all'Argentario con i figli Guido Alberto e Cora, avuti dal marito Guido Maria Brera, che si è rivelata un po' troppo movimentata...prosegui la letturaCaterina Balivo, disavventura a lieto fine con i figli: "Ci siamo persi per un'ora su un promontorio..." ...

MotoGP - Disavventura per Guido Meda : affonda lo Yacht all'Isola del Giglio - tutti illesi : MotoGP Guido Meda Il vicedirettore di Sky Sport, nonché storica voce del Motomondiale Guido Meda, nel pomeriggio è rimasto coinvolto in un piccolo incidente a bordo di uno Yacht nei pressi dell'Isola del Giglio. Dalle prime ricostruzioni ...