Disabilità in classe

Mercedes Classe V - un allestimento speciale per persone con Disabilità – FOTO : Di solito si pensa a Mercedes Classe V come un elegante van destinato ad un servizio di navetta di lusso, ma la casa di Stoccarda ne ha fatto anche un prezioso strumento di utilizzo per persone con handicap fisici. A Rehacare 2018, la fiera internazionale di cura e riabilitazione che si tiene a Dusseldorf, ne ha infatti presentato una versione attrezzata per sollevare e ospitare sedie a rotelle. In particolare, come si vede dalle immagini, ...