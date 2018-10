Diretta Arezzo-Pontedera risultato live 2-0 streaming video Rai | ospiti in dieci

Diretta/ Arezzo-Pontedera (risultato live 2-0) streaming video Rai : Buglio firma il raddoppio! : DIRETTA Arezzo Pontedera: info streaming video e tv della partita, atteso posticipo della sesta giornata del girone A del Campionato della Serie C, oggi 15 ottobre.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Diretta/ Arezzo Pontedera (risultato live 0-0) streaming video Rai : in campo - si comincia! : DIRETTA Arezzo Pontedera: info streaming video e tv della partita, atteso posticipo della sesta giornata del girone A del Campionato della Serie C, oggi 15 ottobre.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Diretta / Arezzo Pontedera streaming video Rai : testa a testa - orario - quote e probabili formazioni : Diretta Arezzo Pontedera: info streaming video e tv della partita, atteso posticipo della sesta giornata del girone A del Campionato della Serie C, oggi 15 ottobre.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:51:00 GMT)

Arezzo Pontedera/ Streaming video e Diretta tv Rai : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Arezzo Pontedera: info Streaming video e tv della partita, atteso posticipo della sesta giornata del girone A del Campionato della Serie C, oggi 15 ottobre.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Diretta / Siena Arezzo (risultato finale 0-0) streaming video tv : Arezzo in 9 - Pelagotti para rigore a Cianci : DIRETTA Siena-Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:22:00 GMT)

Diretta / Siena Arezzo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Pelagotti protagonista - il Siena attacca : Diretta Siena-Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Diretta / Siena Arezzo (risultato live 0-0) streaming video e tv : espulso Basit - Arezzo in 10 : DIRETTA Siena-Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:21:00 GMT)

Diretta / Siena Arezzo (risultato live 0-0) streaming video e tv : l'Arezzo esce dal guscio : Diretta Siena-Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Diretta / Siena Arezzo (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Siena-Arezzo, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Siena-Arezzo/ Streaming video e Diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Siena-Arezzo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Diretta / Arezzo-Arzachena (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Persano fa impazzire lo stadio al 95'! : Diretta Arezzo-Arzachena, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:21:00 GMT)

Diretta / Arezzo-Arzachena (risultato live 1-1) streaming video e tv : pari toscano con Buglio al 61'! : DIRETTA Arezzo-Arzachena, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:51:00 GMT)

Diretta / Arezzo-Arzachena (risultato live 0-1) streaming video e tv : lampo di Ruzzittu al 39'! : Diretta Arezzo-Arzachena, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:23:00 GMT)

Diretta / Arezzo-Arzachena (risultato live 0-0) streaming video e tv : gara bloccata - resiste ancora il pari : DIRETTA Arezzo-Arzachena, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:01:00 GMT)