Dietro le sbarre si vive in tre metri quadri | novemila carcerati in eccesso e celle

The Sinner 2×03 : Julian Dietro le sbarre (VIDEO) : The Sinner 2×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda su USA Network giovedì, 15 agosto 2018. “Part III” ci svela il destino di Julian, che come possiamo immaginare dall’immagine di copertina non se la passerà di certo bene. La trama di The Sinner 2×03 ci svelerà inoltre qualcosa di più sulla detective Heather e sul suo passato. The Sinner 2×03 trama e anticipazioni Poche righe da ...