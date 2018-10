Dieselgate | ora tocca ad Opel Chiesto il richiamo di 100 mila veicoli in Germania

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Non c’è pace in, dove a intervalli più o meno regolari un nuovo capitolo si aggiunge a quella che potremmo ormai definire la saga del. L’ultimo è arrivato oggi, quando 33 funzionari della polizia tedesca hanno perquisito gli ufficidi Kaiserslautern e quelli del quartier generale di Russelsheim, in cerca di prove di una presunta manipolazione del software che equipaggia i motori diesel di tre modelli: Insignia, Cascada e Zafira. Si tratterebbe di qualcosa di simile a quanto già accaduto in passato con Vw con il “defeat device” che gestiva in maniera non conforme l’uscita dei gas di scarico, come ha confermato il procuratore Nadja Niesen a Handelsblatt: “Indaghiamo per il reato di frode nell’immissione sul mercato di auto diesel con software che manipola i valori sull’emissione dei gas di scarico”. Il ...