Dieselgate | anche Opel nello scandalo | presto richiamate 100 mila auto in tutta Europa

Blastingnews

: Anche Opel nei guai per il Dieselgate Rischio richiamo per 100mila auto - infoiteconomia : Anche Opel nei guai per il Dieselgate Rischio richiamo per 100mila auto - SmorfiaDigitale : Dieselgate, anche Opel nello scandalo: presto richiamate 100 mila auto in tutta ... -

(Di martedì 16 ottobre 2018)lanei guai per lo, tanto che 100VIDEO potrebberoessereinper controlli. E’ di oggi la notizia di perquisizioni effettuate dalla polizia tedesca nel quartier generale di Rüsselsheim, vicino a Francoforte, e nell'impianto produttivo di Kaiserslautern, nella regione della Renania-Palatinato, in to allo sviluppo delle indagini in corso sulla vicenda dei motori diesel truccati per abbassare i valori delle emissioni inquinanti. Dopo le prime indiscrezioni, la notizia è stata confermata sia dalla polizia che dai vertici dell’azienda., perquisizioni per lo: controlli truccati su alcuni modelli Si allunga la lista delle case produttrici dimobili coinvoltela, da poco confluita nel gruppo francese PSA, proprietario dei marchi Peugeot e ...