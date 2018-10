Diego Fusaro | la fidanzata Aurora Pepa si dichiara “vergine” | ma è una fake news Lui

Diego Fusaro in Rai - parla di verginità e salta il collegamento. Gramellini : “Colpa di Skype”. E Mentana in studio : “Fusaro interruptus” : “È saltato Skype”. Con questa giustificazione Massimo Gramellini durante il programma Le parole della settimana, in onda su Rai 3, ha commentato l’interruzione del collegamento del filosofo Diego Fusaro, ospite da Torino. Il professore era stato invitato in trasmissione per commentare il caso che lo vede coinvolto in prima persona: le dichiarazioni fatte dalla sua fidanzata a La Zanzara, poi rivelatesi fake news, sulla ...

Diego Fusaro - il fallimento umano. Giovanni Sallusti : dall'economia al sesso - incompetente su tutto : È qualcosa che scorgete ogni giorno nelle pieghe della cronaca, Libero l' ha chiamata più volte 'scemocrazia', la intuite nel volto sardonico di Giggino Di Maio che festeggia dal balcone di Palazzo ...

Diego Fusaro - parla la fidanzata : “Sono vergine di fatto e di segno zodiacale. Mai fatto l’amore : lui studia tutto il tempo” : Diego Fusaro sposerà la fidanzata Aurora Pepa il prossimo anno, il matrimonio si svolgerà nelle Marche con il tradizionale rito religioso. Ad annunciarlo è proprio la ragazza nel corso di un’intervista al programma radiofonico La Zanzara dove si lascia andare a particolari sulla loro vita di coppia: “Lui studia dalla mattina alla sera. Io mi occupo dei lavori domestici. Non abbiamo mai fatto l’amore, sono vergine di fatto e di ...

La manovra «no-global» vista da Diego Fusaro : «Potrebbe farci uscire dall’Ue» : Diego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroLe piace questa manovra? «Rappresenta l’inizio di un ben augurante braccio di ferro contro gli armigeri del globalismo elitario». Tradotto dal «fusarismo»: gli piace. Diego Fusaro, pensatore di riferimento della galassia Lega-5Stelle, approva la misura finora più importante allo studio del nuovo Governo. 34 anni, coniatore di espressioni metricamente ...

Diego Fusaro irride la piazza del Pd a Roma : "O partigiano - portali via..." : 'Guardo la piazza del Pd , semivuota, con bandiere Ue. Ripenso a quanto hanno fatto. Ripenso a come hanno tradito il popolo, i lavoratori e la patria. E canto tra me e me: 'O partigiano, portali via...

Le avventure rossobrune di Ego Fuffaro - il fumetto ispirato al filosofo Diego Fusaro : "Le avventure rossobrune di Ego Fuffaro", ispirate al giovane filosofo e opinionista Diego Fusaro, sono l'ultima pungente produzione di Alessio Spataro. La vicenda di un papero narcisista, che si esprime in un linguaggio astrusamente aulico, è una storia specchio dei fenomeni nascenti nella nostra società.Continua a leggere

Diego Fusaro e Il nuovo ordine erotico : elogio della famiglia - attacco alla “gendercrazia” - alla femminilizzazione dell’uomo e al pansessualismo voluto dal capitale : Frammenti di un discorso amoroso all’epoca dell’individuo genderizzato, del plusgodimento, e del turbocapitalismo. Diego Fusaro aggiunge un ulteriore tassello alla lunga ed ampollosa esposizione del suo pensiero filosofico ne Il nuovo ordine erotico (Rizzoli). Con un sottotitolo – elogio dell’amore e della famiglia – che promette scintille nel dibattito sull’etica contemporanea. Perché, diciamolo subito, a fare le spese di questo elogio ...

IL FILOSOFO Diego Fusaro A TARANTO : La passione di essere nel mondo", "Pensare altrimenti. Filosofia del dissenso", "Storia e conoscenza del precariato". Ha lavorato per case editrici come Bompiani, Feltrinelli, Einaudi. Molto popolare ...