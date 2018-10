Diabete | i pazienti hanno un rischio maggiore di morire per alcol | incidenti e suicidio

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ildi tipo 1 e quello di tipo 2 sono malattie altamente prevalenti a livello globale che causano milioni di morti ogni anno. È ben noto che idiabetici abbiano unpiù alto di sviluppare malattie cardiovascolari, tumori e problemi ai reni, che possono tutti portare ad una morte precoce. Tuttavia, negli ultimi tempi ilè stato collegato ad un maggiordi depressione ma non è ancora stato ben analizzato come una cattiva salute mentale possa influire sui. Per questo motivo, i ricercatori dell’University of Helsinkicondotto un nuovo studio su scala nazionale, pubblicato su European Journal of Endocrinology. Lo studio ha svelato che idiabeticipiù probabilità diper fattori legati al consumo di, per, soprattutto coloro che richiedevano regolari auto-iniezioni di insulina. I risultati ...