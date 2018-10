Detenuti in rivolta a Sanremo ore di violenza | 2 agenti feriti

Rivolta Sanremo - misure per 13 Detenuti : 19.13 Dopo la Rivolta nel carcere di Sanremo, i primi provvedimenti. Saranno prontamente trasferiti in istituti penitenziari di altre Regioni e per alcuni di loro scatterà il regime di sorveglianza particolare, i 13 detenuti che si sono resi protagonisti di violente proteste contro le condizioni carcerarie, sedate dopo diverse ore. Una nota del ministero della Giustizia fa anche sapere che gli agenti hanno spostato i detenuti più facinorosi in ...

Sanremo - rivolta nel carcere nella notte : Detenuti lanciano tv e mobili dalle celle. “Due agenti penitenziari feriti” : Quattro ore di rivolta con i prigionieri che gettavano oggetti dalle celle. È quello che è successo la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il segretario regionale del Sappe, Michele Lorenzo. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere ...

Rivolta nel carcere di Sanremo - i Detenuti lanciano mobili. Sedata dopo quattro ore : Rivolta la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il Sappe, sindacato di polizia penitenziaria. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere in piena notte. Gli agenti hanno riportato alla calma i detenuti dopo ore di ...

Rivolta dei Detenuti nel carcere di Sanremo contro il sovraffollamento - quattro ore di violenza : Una Rivolta dei detenuti si è scatenata nella notte nel carcere di Sanremo Calle Armea, e in essa due agenti sono rimasti intossicati. Ne ha dato notizia il sindacato Uilpa-Polizia penitenziaria. La Rivolta - ha spiegato in una nota il segretario regionale, Fabio Pagani - è stata sedata dopo quattro ore «di violenze e devastazioni». «All’arrivo del...