Deschamps promuove Henry : “ha tutto per far bene al Monaco” : “Thierry è pronto, ha fatto di tutto per arrivare a questo momento. Conosce bene il Monaco e sta iniziando una avventura eccitante ed entusiasmante”. Il ct della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, fa l’in bocca al lupo al Thierry Henry nuovo allenatore della formazione monegasca, squadra dove lo stesso Deschamps esordì in panchina nel 2000. “C’è una stima reciproca, non ho alcun consiglio da dargli ...