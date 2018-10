Derby | sfida sotto canestro Scariolo | ' Inter più assortita' Messina | ' Milan | il gruppo

Ecco il Derby - c'è aria di gol : Dzeko sfida il digiuno - Ciro non dimentica Olsen : La Capitale, oggi, li attende, scrivono Massimo Cecchini e Stefano Cieri su 'La Gazzetta dello Sport'. Soprattutto Eusebio Di Francesco , che perdendo malamente la Stracittadina vedrebbe di nuovo ...

Roma-Lazio - le probabili formazioni del Derby. Immobile sfida Dzeko : La settima giornata di Serie A 2018-2019 viene inaugurata dalla prima stracittadina stagionale, Roma-Lazio. Il derby capitolino va in scena oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Olimpico. I giallorossi, complici di un avvio scricchiolante, sembra che abbiano voltato pagina dopo il poker rifilato al Frosinone, i biancocelesti invece inseguono il quinto successo consecutivo nella massima serie. La capitale d’Italia come di consueto si ...

Il Derby di Roma e la sfida delle sfide - Juve-Napoli : buon campionato : Roma-LAZIO (sabato ore 15, arbitro Rocchi di Firenze) Un sabato pomeriggio che promette di essere ben più pirotecnico di quello cantato da Claudio Baglioni. Si parte con il derby, che ha obbligato il distratto Pd a spostare alla domenica la prova d'orgoglio in piazza contro il governo. Partita che

Monza - Galliani lancia la sfida al Milan : “ero solo in prestito ai rossoneri - ora voglio il Derby” : Adriano Galliani ha parlato della nuova esperienza che sta per iniziare al Monza sotto la presidenza di Silvio Berlusconi Adriano Galliani si è definito solo “in prestito al Milan“, lui in realtà ha sempre tifato Monza, o almeno così sostiene. Dopo l’ufficialità dell’acquisizione da parte di Fininvest del 100% del Monza, Galliani ha parlato in conferenza stampa spiegando le intenzioni di Berlusconi relativamente al ...

US Open 2018 : la prima giornata. Derby spagnolo per Nadal - super sfida Dimitrov-Wawrinka. In campo le sorelle Williams : Cominciano nel pomeriggio italiano (dalle 17.00) gli US Open 2018. Inizia, dunque, a New York l’ultimo Slam dell’anno e sarà subito una prima giornata molto interessante. Farà il suo esordio nel torneo il numero uno del mondo Rafael Nadal, che sarà protagonista del Derby spagnolo contro David Ferrer in chiusura di programma sull’Arthur Ashe Stadium. Ad aprire questo campo, però, sarà uno dei match più attesi di tutto il primo ...

Tabellone maschile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal Derby al primo turno con Ferrer - possibile quarto Djokovic-Federer - super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno : Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del Tabellone principale maschile degli US Open 2018, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via. Il numero 1 del mondo Rafael Nadal, testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 ...

Danilo Gallinari : “Trent’anni contro corrente La mia prossima sfida è battere LeBron nel Derby” : «Facendomi gli auguri, mio nonno mi ha ricordato in dialetto lombardo che a trent’anni saltava i fossi per lungo, altro che Nba. Oggi ci provo anch’io…». L’ingresso negli «enta» non spaventa Danilo Gallinari, a cui l’8 nel destino – è nato l’8 agosto 1988 – non basta più. «Voglio il dieci in pagella, una vittoria. Ci arriverò, perché il lavoro paga...