Depressione | si può guarire 7 volte su 10 Allarme terapie | solo il 17% segue cure

Salute : il microbiota un organo pensante - sotto stress può aggravare la Depressione : Non siamo soli neanche quando siamo soli. Perché all’interno del nostro intestino abita un ‘maxi condominio’ di ospiti invisibili: batteri che vivono in maniera simbiotica con l’uomo. Gli studi sull’influenza del microbiota si sono moltiplicati in anni recenti e hanno messo in luce il suo stretto legame con il cervello. Luci e ombre. Come nel caso della depressione, disturbo che in Italia colpisce oltre 2,8 milioni ...