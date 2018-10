Def | vertice fiume a Palazzo Chigi Giogetti | “Manovra entro il 20 ottobre” Bitonci

Def - Salvini dopo vertice di governo : “Andiamo avanti - cresceremo più del 2%”. Di Maio : “Nessun rischio finanziario” : L’authority indipendente che deve verificare le stime di finanza pubblica ritiene impossibile che nel 2019 il pil possa crescere dell’1,5% per effetto degli interventi che verranno inseriti nella manovra. La commissione Bilancio ora può chiedere a Tria di tornare in audizione a spiegare. I due vicepremier Salvini e Di Maio, dopo un vertice di governo a Palazzo Chigi, hanno replicato: “Non cambiamo impostazione” L'articolo ...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Def - vertice a Palazzo Chigi. Tria : 'se lo spread arriverà a 500 punti il governo farà come Draghi' : Al vertice dovrebbero partecipare i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sia Conte che Di Maio e Salvini ...

M5S - vertice con Di Maio : no retromarce su Def - focus su scuola e sanità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - ok alla Nota sul Def al vertice del governo : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Il rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4 per cento nel 2019, poi scenderà al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 nel 2021. E’ quanto deciso da un vertice di governo sulla Manovra finanziaria, a cui hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, anche i ministri dell’Economia Giovanni Tria e degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. La riforma della legge Fornero sulle ...

Per il Def problemi di coperture finanziarie. Mancano i soldi - slitta il vertice : Ore 13.30. Dal balcone di palazzo Chigi, dove giovedì scorso i 5 Stelle avevano celebrato la linea dello sfondamento dei conti, con il deficit portato al 2,4% per tre anni, arriva solo silenzio. La sala del governo che affaccia su piazza Colonna è vuota. All'ora di pranzo doveva tenersi il vertice definitivo per la trasmissione alle Camere della Nota di aggiornamento al Def, già in ritardo di una settimana rispetto alla ...

Nuovo vertice per il Def - Tria : "Non è finanza allegra" : Il governo stringe sul Nadef, la nota di aggiornamento del Def che sarà presentata oggi alle commissioni parlamentari per il via libera di Camera e Senato entro il 10 ottobre.A Palazzo Chigi si tiene un Nuovo vertice tra Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero. Si tratta delle ultime riletture e messe a punto del documento che sarà poi trasmesso alle Camere."L'obiettivo del governo è ...

