Def e Alitalia | Tria resiste all' offensiva di Di Maio

Bimba morta in aereo : cosa è successo sul volo Alitalia Beirut-Roma/ SIS 118 lancia l’allarme Defribillatori : Bimba muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:22:00 GMT)