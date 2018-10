Def | Brunetta | “Da M5s e Lega nessuna flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie

ilfattoquotidiano

: Def, Savona risponde a Brunetta: “Se falliamo ci giudicherete, costruiamo un nuovo new deal, sono convinto che il g… - petergomezblog : Def, Savona risponde a Brunetta: “Se falliamo ci giudicherete, costruiamo un nuovo new deal, sono convinto che il g… - ilfoglio_it : [VIDEO] Ministro, #Tria zitto! Un tempo considerato un argine al populismo di governo, è sempre più ostaggio dei su… - ilfoglio_it : Ministro, #Tria zitto! Claudio #Borghi spegne il microfono al ministro dell'Economia, sempre più ostaggio dei suoi… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Pace? La definizione è di Berlusconi, ma quella die M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per, una tantum, lederivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio trae Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La paceideata da Berlusconi voleva dire cancellazione totale, per un triennio, , di tutto il contenzioso di famiglie e imprese col fisco, in ragione di una grande rivoluzioneche doveva essere latax, totalmente coperta da un pari taglio delle tax expenditures (deduzioni e detrazioni fiscali) e non finanziata in deficit. Cambiando completamente il sistema di tassazione, attraverso l’introduzione di un’unica aliquota” – ...