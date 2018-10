Decreto Genova | fanghi con idrocarburi in agricoltura Un esperimento chimico sui

Il governo dice che non c'è alcun codicillo occulto sui fanghi di depurazione nel Decreto Genova : "Nessun codicillo nascosto o occultato. Mai ce ne saranno finché sarò Ministro dell'Ambiente. Abbiamo inserito l'articolo sui fanghi di depurazione nel decreto Genova perché c'erano le condizioni della decretazione di urgenza". È quanto chiarisce, con un post su Fb il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Sì - spiega - quest'estate siamo stati in emergenza, con ...

Cento milioni in più nel Decreto Genova - ma i conti non tornano ancora : Richieste soddisfatte soltanto a metà. Restano da risolvere i dubbi su porto, autotrasporto e imprese

Nel Decreto per Genova cento milioni in più ma i conti non tornano ancora : Richieste soddisfatte soltanto a metà. Restano da risolvere i dubbi su porto, autotrasporto e imprese

Quel codicillo nel Decreto Genova che mina la salute dei campi : 'Questa distinzione è alla base di un recupero dei reflui che sia all'interno di una sana logica di economia circolare'. 'Distinguere tra idrocarburi di origine naturale e artificiale' 'L'...

Genova : cambia il Decreto - soddisfatto Bucci : Per il il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova si può fare presto anche senza derogare a tutte le regole tranne quelle penali -

Genova - cambia il Decreto : 72 mln in più. Fuori solo Autostrade - Bucci soddisfatto : Il sindaco e commissario straordinario approva il provvedimento al 99%, così come il governatore Toti. Critiche dal Pd: 'manca un piano per far ripartire la città' -

Genova - emendamento al Decreto legge : Autostrade esclusa dalla ricostruzione del ponte : Se l'emendamento dovesse passare, la gestione delle tratte interessate della A7 e A10 passerebbe da Autostrade al commissario straordinario

Il Decreto Genova mostra i suoi limiti. Anche escludere Autostrade potrebbe rivelarsi un autogol : I pesanti disagi provocati ai genovesi dalla viabilità spezzata dal ponte crollato sono lontani dall’essere risolti. Per non parlare di quelli sopportati dagli sfollati ancora privi di prospettive future. Genova e il decreto per la ricostruzione del ponte sono diventati un vero e proprio banco di prova del governo. Porto e logistica, mobilità delle persone, attività commerciali ed aziendali stanno tutte sopportando conseguenze negative che ...

Decreto Genova : Forza Italia - accolte proposte di zona economica speciale a sostegno economia' : ... commercianti e imprenditori di Genova e provincia di preservare l'economia della città e quanto prima ripartire. Quanto velocemente e proficuamente dipenderà anche dagli altri gruppi e dagli ...

Il Decreto Genova condona Ischia : “La ricostruzione post sisma 2017 sana le case abusive costruite dagli anni Ottanta” : Nel Decreto su Genova spunta una sanatoria edilizia che consentirebbe di definire pratiche per nuovi condoni nell’isola di Ischia pendenti dagli anni Ottanta (e con le regole degli anni Ottanta), collegandoli alla ricostruzione post sisma del 2017. Questi edifici, che per le norme vigenti sono abusivi, non solo verrebbero sanati ma avrebbero il completo rimborso dallo Stato per la ricostruzione. Una sanatoria che, nei giorni scorsi, i Verdi ...

Decreto Genova. Cantone : c’è il rischio di infiltrazioni mafiose | : Ad essere ascoltato dai parlamentari delle commissioni Ambiente e Trasporti è il presidente dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone. Alle 9.30 è arrivato anche il commissario Toti

Le cantonate sul Decreto Genova e le giravolte del M5s sullo spread. Di cosa parlare stasera a cena : Incartati e senza strategia, i principali esponenti del governo italiano stanno per portare in Europa la manovra più pazza della storia repubblicana. Stupefacente ma ben rappresentativo della situazione il disaccordo, pari a un nonnulla come un miliardo e cento milioni di euro, tra il ministro Giova

Decreto Genova - sindacati e Confindustria chiedono modifiche. Cgil : “Inserire cassa integrazione per chi lavora in zona rossa” : La necessità di modificare il Decreto Genova mette d’accordo sindacati e Confindustria. Entrambi sono scesi in piazza a Genova, con un presidio sotto la prefettura, per chiedere al governo misure concrete a sostegno della città dopo il crollo del ponte Morandi. Da un lato Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme sui 45 milioni di euro che “mancano” per garantire la cassa integrazione in deroga ‘retroattiva’ ai ...

Decreto Genova - tutti i motivi per cui sarà riscritto : Il Decreto Genova ha bisogno di alcune urgenti modifiche. Genova ha bisogno in tempi stretti di un nuovo ponte, spaccata in due com’è dopo il crollo del ponte Morandi del 14 agosto....