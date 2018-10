Decreto fiscale | Conte | stralcio limitato fino mille euro chiesto da Mef

Approvati manovra 2019 e Decreto fiscale. Da febbraio via a quota 100 : L'accordo sulla pace fiscale alla fine c'è, i tagli alle pensioni d'oro pure, la riforma della legge Fornero con quota 100 prenderà il via già da febbraio. Per i dettagli bisognerà aspettare ancora ma dopo un fine settimana ad alta tensione, riunioni disertate e l'ennesimo vertice fiume di lunedì pomeriggio - circa due ore e mezza - i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno trovato l'accordo sui principali punti della manovra. Il ...

Conte : “Via libera a dl fiscale - ddl bilancio e Decreto su semplificazione. Comunicazione a Bruxelles entro le 24” : “Via libera a dl fiscale e ddl bilancio. Manderemo il Draft Budgetary Plan a Bruxelles entro le 24 come previsto. E in più abbiamo approvato un ulteriore decreto legge sulla semplificazione”. E’ quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti ...

Governo - in arrivo Dl fiscale e Decreto «taglia-scartoffie». Pensioni - quota 100 da febbraio : In corso il Consiglio dei ministri su decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle Pensioni d'oro un miliardo in tre anni mentre, a sorpresa, nasce un secondo decreto che scorpora dal dl fiscale norme su diversi temi. Secondo i Cinque Stelle sarà un «taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per le imprese». Pensioni, da febbraio ...

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Pensioni d'oro - Giancarlo Giorgetti gela Luigi Di Maio : 'Taglio non sarà nel Decreto fiscale' : 'Sulle cose fondamentali si chiude stasera'. Così, un risoluto Giancarlo Giorgetti dopo la convocazione del Consiglio dei ministri per le 17.30 di oggi 15 ottobre. All' ordine del giorno ci sono il ...

Decreto fiscale - ecco la bozza arrivata in consiglio dei ministri : ecco la bozza più aggiornata del Decreto legge fiscale predisposto dal governo. Il testo completo Il Decreto fiscale stanzia 130 milioni in più nel 2018 per le missioni internazionali. E' quanto ...