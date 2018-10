Nuovo show di Vincenzo De Luca - stavolta la vittima è Toninelli (VIDEO) : È passato meno di un mese da quella che alcuni hanno definito la ‘svolta salviniana’ di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania in quota Pd, ma da sempre considerato un battitore libero della politica italiana. Ebbene, De Luca - per la verita' non Nuovo ad uscite del genere fin da quando ricopriva il ruolo di ‘sindaco-sceriffo’ della sua citta', Salerno - a meta' settembre si era scagliato contro le politiche sull’immigrazione ...

De Luca : “Toninelli? Nomen omen. Sembra un tonnarello - maccarone lungo e moscio. Ha le visioni di Lourdes” : “Abbiamo ministri che rendono ancora più improbabile il programma di investimenti del governo. Uno dei protagonisti di questo programma di investimenti dovrebbe essere il ministro delle Infrastrutture, che sarebbe Toninelli”. Così, nel suo appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esordisce nel suo sarcastico intervento sul ministro M5s alle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Ricorrendo a pause, ...

Luca&Paolo e Ubaldo Pantani in una super parodia del ministro Toninelli : Una divertente clip di Luca, Paolo e Ubaldo Pantani che imitano il ministro Toninelli, "Tre Ninelli", per l'occasione, è andata in onda ieri sera a Quelli che dopo il tg su Rai2. Rivedi tutte le clip ...

Ferrovie Appulo Lucane - Toninelli nomina un imputato per truffa nel cda. Scoppia la polemica - lui rinuncia all’incarico : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha scelto un imputato per truffa nel nuovo consiglio d’amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane. Un’altra nomina contestata, dopo quelle dei membri della Commissione ministeriale sul crollo del Ponte Morandi e di Gaetano Intrieri, condannato con sentenza definitiva per bancarotta, nella Struttura di missione per l’analisi costi-benefici delle Grandi opere. Questa volta, ...