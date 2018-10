Dalla Regione Lazio 499mila euro per i migranti transitanti E il Baobab è tra gli

Montalto di Castro - Dalla Regione un contributo per gli eventi a Vulci : «Con questo contributo regionale " dichiara l'assessore alla cultura Silvia Nardi " abbiamo avuto la possibilità di promuovere il territorio attraverso una serie di spettacoli che si sono svolti all'...

Dalla Regione 7mila euro per gli eventi teatrali a Vulci : ''Con questo contributo regionale - dichiara l'assessore alla cultura Silvia Nardi - abbiamo avuto la possibilità di promuovere il territorio attraverso una serie di spettacoli che si sono svolti all'...

Superstrada Pedemontana. Zanoni : 'Dalla Corte dei Conti nuova doccia fredda per Zaia Co. - ma la Regione continua a non rispondere' : ... dottor Antonio Mezzera, datata 5 ottobre e indirizzata a un folto gruppo di destinatari: presidenza del Consiglio, ministeri dei Trasporti, Economia e finanza, Cultura, Ambiente e ancora Anas, Anac, ...

Biondi Fuori Dalla Regione - per il Sindaco dell'Aquila Salta la Candidatura : L'Aquila - Salta lo scacchiere politico abruzzese e il primo silurato eccellente è proprio Pierluigi Biondi Sindaco a sorpresa del capoluogo aquilano che dopo aver avanzato (non direttamente) la sua Candidatura alla Presidenza della Regione vede l'indisponibilità, soprattutto di Forza Italia a recepirla e, onde evitare il fuoco amico, resta in comune. L'Abruzzo che, secondo i ben informati, spettava a Fratelli ...

Finanziamenti Sfom : per il CdA - in mancanza di certezze Dalla Regione - l'attività rimane sospesa : Martedì 2 ottobre, il CdA della Fondazione Viglino per la cultura musicale ha incontrato l'assessore alla cultura, Paolo Sammaritani, per fare il punto sulla situazione economica dell'ente che, al ...

Sicilia - oltre 400 studenti disabili abbandonati Dalla Regione : Nuovo anno scolastico, vecchi problemi per 417 studenti disabili Siciliani ma il numero potrebbe essere molto più alto rispetto a quello certificato dagli uffici regionali. Allievi che dovrebbero andare a scuola ma che non hanno nessun servizio assistenziale. Niente trasporto, niente assistenza all"autonomia e nessun assistente igienico-personale. Tutto bloccato in attesa che sia dato il via libera ai finanziamenti della Regione e si possa ...

Vittoria - 4 progetti ammessi a finanziamento Dalla Regione : La Commissione prefettizia di Vittoria annuncia che 4 progetti sono stati ammessi a finanziamento dalla Regione Siciliana. Anche la villa comunale

Turismo - Dalla Regione 1 - 6 milioni per l'Appennino : I fondi saranno destinati a Sestola, Fanano e Montecreto per opere varie su strade e impianti di risalita

Cultura - ecco i 19 monumenti rivendicati Dalla Regione Lombardia : ... qui si è avuto il 20% degli ingressi sul totale nazionale , 34,6 milioni di biglietti ndr , , qui è stato prodotto il 16% degli spettacoli prodotti nel Paese. Alla luce di questi dati, è evidente ...

Emilia Romagna - Dalla Regione 600mila euro per l’assunzione di giornalisti. M5s : “Regalo agli editori in vista delle elezioni” : La Regione Emilia-Romagna guidata da Stefano Bonaccini stanzia 600mila euro per finanziare progetti di tv, radio e giornali finalizzati all’assunzione di giornalisti. Ma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Bertani grida allo scandalo e accusa la giunta di voler fare un regalo agli editori. Perché quel bando che ha avuto l’ok dalla Regione e che fissa i criteri per accedere ai contributi, a fondo perduto, per il sostegno ...

Il Comune boccia il Piano Mancini voluto Dalla Regione : 'Avanti con il referendum' : La decisione presa dal Consiglio comunale ieri. No alle vasche di laminazione, si alla realizzazione di un canale scolmatore. Per sintetizzare, bocciato il Piano Mancini, promosso lo studio di ...

Sicurezza negli ospedali - 'Dalla Regione massimo impegno' : Sicurezza ospedali, a Saronno i sindacati chiedono aiuto al Prefetto Non dovrebbe esserci luogo più sicuro degli ospedali. Invece, come dimostrato dai fatti di cronaca dell' ultima settimana a Saronno , così non è. Sale d'attesa trasformate in dormitori , macchinette manomesse, furti, risse e aggressioni al personale medico e sanitario hanno messo in allarme ...

Maria Elena muore a 26 anni a causa dell'anoressia : «L'Asl le ha negato le cure fuori Dalla regione» : Maria Elena è morta mentre aspettava di essere curata. Aveva 26 anni e pesava appena 28 chili, soffriva da tempo di anoressia e le sue condizioni erano ormai al limite. Era in attesa del via...

Fondi Dalla Regione per parcheggi d'interscambio : Ragusa partecipa? : Il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario D'Asta chiede all'amministrazione Cassì in che modo intenda concorrere all'assegnazione dei Fondi regionali per la creazione di parcheggi d'interscambio ...